L'Espai Gironès reparteix premis d'entre 10 i 100 euros

L'estand on es reparteixen els «passaports a l'espai». espai gironès

El centre comercial Espai Gironès de Salt ha posat en marxa aquesta setmana la campanya «Passaport a l'Espai», que té com a objectiu repartir entre els seus clients premis d'entre 10 i 100 euros per fer compres als establiments del centre. Així doncs, al llarg d'aquest mes d'agost es repartiran 3.000 passaports individuals que s'entregaran en una targeta regal d'ús exclusiu per a qualsevol dels establiments.

Segons assenyalen des del centre comercial, hi podran participar tots els clients que prèviament s'hagin registrat en la landing page www.espaipassport.com, que ha estat dissenyada exclusivament per a aquesta promoció o en el formulari de Facebook de la mateixa campanya. Un cop inscrits rebran un correu electrònic de confirmació i el passaport es podrà recollir a partir del dia següent i fins a un màxim de 7 dies al punt d'atenció ubicat a la plaça del Foc de dilluns a dissabte, de 10 del matí a una del migdia i de les quatre de la tarda a les nou del vespre. Els passaports s'entregaran de manera aleatòria, tancats i els clients hauran de portar el seu DNI. Les targetes regal tindran validesa fins al 31 de desembre d'aquest any.

Aquesta campanya s'emmarca dins el context actual de la covid-19 per incentivar i ajudar en les compres amb una acció de regals directes. A més, des del centre recorden que aquest dissabte, 15 d'agost, que és festiu, els establiments del centre comercial estaran oberts.