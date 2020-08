Sarrià redueix l'horari de bars i restaurants per evitar queixes i desordres

L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha limitat, a través d'un decret d'alcaldia, l'horari dels bars i restaurants del municipi per estalviar molèsties als veïns -ja que hi havia hagut queixes amb relació a un establiment del Pla de l'Horta, per adequar-se a la realitat arran de la pandèmia de la covid-19 i per evitar desordres nocturns. Així ho ha explicat l'alcalde, Narcís Fajula (ERC), que recorda que fins ara, en no haver-hi una normativa municipal específica, la de la Generalitat permetia tenir les terrasses obertes fins a les dues de la matinada, tot i que en molts casos havien pactat amb els propietaris tancar abans. Tot i això, per tal d'evitar problemes, han decidit regular-ho en l'àmbit municipal.

El decret d'alcaldia, emès a mitjans de juliol, estableix que «atesa la reiterada queixa d'alguns veïns i veïnes per les molèsties ocasionades en les terrasses de bars i establiments de restauració del municipi de Sarrià de Ter, aquest Ajuntament es veu obligat a reduir els horaris de tancament dels establiments».

D'aquesta manera, la nova normativa municipal estableix que les terrasses hauran d'estar tancades, com a molt tard, a les onze de la nit. Fajula assenyala que la seva voluntat ha estat fer-les tancar abans de mitjanit per tal d'assegurar el descans dels veïns, evitar les molèsties i que no es produeixin desordres nocturns. L'alcalde assenyala que, fins ara, la majoria d'establiments ja tancaven a aquesta hora, però ho han volgut regular perquè en alguns casos s'allargaven fins més tard, ja que la Generalitat ho permet.

Pel que fa a l'interior dels establiments, de diumenge a dijous es redueix per un màxim de dues hores l'horari de tancament, de manera que hauran d'estar tancats a dos quarts d'una de la nit, com a molt tard. Finalment, els divendres, dissabtes i festius, l'hora límit de tancament es redueix redueix per un màxim de dues hores, de manera que bars i restaurants podran estar oberts, com a molt tard, fins a dos quarts de dues de la matinada.



Evitar problemes

D'aquesta manera, Fajula explica que l'Ajuntament ha volgut evitar queixes de veïns i alhora adequar-se a la nova realitat sorgida arran del covonavirus, especialment en el cas de les terrasses. «Volem que tanquin abans per evitar que hi hagi problemes a posteriori», indica Fajula, que creu que amb la nova mesura es facilitarà millor la convivència nocturna. A hores d'ara, el principal problema havia sorgit arran d'un establiment del Pla de L'horta, on hi havia hagut algunes queixes pel soroll d'una terrassa que estava oberta fins a altes hores de la matinada.