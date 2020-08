El nombre d'habitatges buits a Girona disminueix un 10,8% en un any

El nombre d'habitatges buits a Girona ha disminuït un 10,8% en un any, segons un estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona. A l'informe s'estima que el 2019 hi havia a la ciutat 951 pisos en desús, 115 menys que el 2018, quan n'hi havia 1.066. Pel que fa a sectors, les dades reflecteixen que els barris on es concentren més immobles d'aquesta tipologia són l'Eixample Nord i l'Eixample Sud, seguits per Santa Eugènia i el Barri Vell.

«Hem començat el procés participatiu del Pla Local d'Habitatge i per això és important que com a ajuntament anem actualitzant les dades disponibles perquè ens permetin elaborar un document el més complet possible. Amb aquestes dades veiem com la tendència a reduir l'habitatge buit es manté a la ciutat i n'estem satisfets, però hem de continuar treballant per posar el màxim possible de pisos al mercat i evitar que n'hi hagi en desús», ha destacat el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament, Lluís Martí.



Un descens progressiu

L'evolució dels darrers anys mostra com des del 2012 s'ha viscut un període de descens progressiu en el nombre d'habitatges buits detectats a la ciutat. Concretament, s'ha passat dels 1.437 immobles als 951 actuals, la qual cosa es tradueix en un descens del 33,8%. A més, segons destaca l'informe, durant aquests anys, els pisos en desús mai han superat el 3% del total d'habitatges que hi ha a Girona. Per exemple, aquest 2019, els 951 pisos estimats suposen l'1,96% dels 48.495 habitatges que actualment té la ciutat.

El consistori no disposa d'un registre directe d'habitatges buits i és per aquest motiu que fa un procés de filtració progressiu de les dades a partir de padrons i registres diversos, com són el registre de comptadors d'aigua, el padró d'escombraries municipal, el padró municipal d'habitants o el cadastre. L'estudi concep que un habitatge és buit o en desús quan no hi ha persones empadronades ni despesa d'aigua corrent en un període mínim d'un any.

D'altra banda, l'anàlisi també reflecteix que hi ha 9.813 habitatges ocupats per persones que no hi estan empadronades. Si tenim en compte la mitjana actual d'ocupació per domicili a la ciutat (2,7 persones per habitatge), s'estima que en aquests immobles hi resideixen 26.514 persones, que sumades a la xifra del padró (101.947 habitants) situarien la població real de Girona en 128.461 veïns i veïnes. Aquesta dada supera els 126.690 habitants amb els quals es comptava fa dos anys, i segueix amb la tendència en augment des del 2017.

Per últim, cal destacar que d'un any a l'altre el parc d'habitatges de la ciutat ha crescut amb 83 nous immobles. Concretament, s'ha passat dels 48.412 del 2018 als 48.495 del 2019.