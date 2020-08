El nou festival de les Ribes del Ter de Girona s'ajorna fins a l'any vinent

La primera edició del Girona Music Festival, que s'havia de celebrar del 19 al 30 d'agost al parc de les Ribes del Ter, s'ajornarà fins a l'any 2021, tot i que encara no hi ha establertes noves dates. Els promotors assenyalen que l'Ajuntament de Girona els ha recomanat l'ajornament com a mesura per evitar els rebrots de coronavirus, i han decidit seguir, per prudència, les recomanacions de l'administració. En principi, la idea és que el festival –amb un cartell que comptava, entre d'altres, amb David Bisbal, Manel i Miki Núñez– es pugui fer l'any vinent, tot i que no serà fins a partir del mes de setembre que es començaran a planificar noves dates. De moment, es tornarà l'import de les entrades venudes als espectadors a través d'internet.

El Girona Music Festival era una de les grans novetats de l'estiu a la capital gironina i s'havia de celebrar per primera vegada durant aquesta última quinzena d'agost. Més enllà de la música, es volia convertir en una «experiència completa» per als espectadors, que combinés natura, cultura i gastronomia amb la instal·lació de food trucks. «Una cita única amb el que serà el primer gran festival d'estiu a Girona en un entorn incomparable dins el nucli urbà de Girona. Amb una programació eclèctica que inclou opcions per a tots els públics, edats i preferències musicals», s'assenyalava en la seva carta de presentació.

El seu emplaçament privilegiat, al parc de les Ribes del Ter, era un dels seus principals atractius, tot i que també es va convertir en un hàndicap, ja que es trobava situat molt a prop d'un espai protegit per la Xarxa Natura 2000. És per això que l'Ajuntament de Girona els va demanar un informe específic per justificar la seva ubicació en aquest indret com a pas previ per obtenir la llicència. De fet, en el darrer ple municipal ordinari, el PSC va qüestionar aquest emplaçament i les seves possibles conseqüències per a l'entorn natural.

Evitar rebrots de COVID-19

Al final, però, els organitzadors han decidit posposar el festival fins a l'any que ve davant els recomanacions de l'Ajuntament, amb l'objectiu d'evitar riscos innecessaris de cara a possibles rebrots de la covid-19. Així doncs, malgrat que l'organització del certamen ja preveia una normativa bàsica de seguretat, com ara l'ús de mascaretes, el control de l'aforament i l'establiment de seients per evitar la propagació de la malaltia, al final els promotors han decidit deixar-ho per a més endavant. La decisió, que s'ha pres tot just una setmana abans de l'inici del festival, és la mateixa que han pres altres certamens com el Festival de Peralada o el dels Jardins de Cap Roig. En canvi, hi ha altres festivals d'estiu que sí que han decidit tirar endavant la seva programació -modificada, això sí, per la falta d'artistes internacionals-, com ara el festival de la Porta Ferrada, Sons del Món, Ítaca o Tempo sota les Estrelles, al Passeig Arqueològic de la mateixa ciutat de Girona, tot i que, en aquest darrer cas, el format ja és reduït.

Una programació eclèctica

Paco Candela havia de ser l'encarregat d'obrir la programació del Girona Music Festival el proper dimecres, 19 d'agost. En els successius dies, la programació incloïa Comandante Lara, Mishima, David Bisbal, Miki Núñez, Antonio José, Manel, Pastora Soler, Carlos Latre, el Mag Lari, el Pot Petit i Toni Moog.

Com que les entrades es venien per internet, es retornaran als espectadors els imports corresponents de forma telemàtica. S'ha optat per aquest sistema perquè, malgrat que la intenció és poder fer el festival l'any 2021, encara no hi ha dates tancades, de manera que es faria difícil demanar als espectadors que es guardessin les entrades.