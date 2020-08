Salt adjudica el servei de suport a les comunitats de propietaris

L'Ajuntament de Salt ha adjudicat a l'Associació per a la Recerca i l'Acció Social Vincle la contractació del servei de suport tècnic i integral a les comunitats de propietaris del municipi. El valor del contracte ascendeix a 237.592,79 euros, amb l'IVA inclòs.

D'aquesta manera, l'adjudicatària s'haurà d'encarregar de detectar aquelles comunitats de proipetaris que no disposin d'administrador i que necessitin suport tècnic per tal de poder constituir-se i gestionar-se. Paral·lelament, haurà de donar també suport puntual a comunitats que ja s'autogestionen. A més, el contracte també inclou el servei de mediació comunitària per tal de fomentar les relacions de bon veïnatge, l'empoderament de les comunitats i associacions de veïns i la seva participació en el teixit local.

Segons assenyalen des del consistori, es tracta de donar un suport tècnic i integral a aquelles comunitats que ho necessitin per tal d'ajudar-los en les problemàtiques diàries que presenten fins a arribar a funcionar de forma autònoma i amb capacitat plena de gestió. Es contempla la intervenció en comunitats de propietaris i veïns i també en l'espai públic.