S'esfondra un balcó al Barri Vell i deixa una bombona de butà a punt de precipitar-se

Un balcó del carrer de la Cort Reial de Girona, al bell mig del Barri Vell, s'ha esfondrat al voltant de dos quarts de quatre de la tarda, en plena tempesta a la ciutat. No s'han de lamentar ferits. Al balcó hi havia una bombona de gas butà la qual ha quedat repenjada a la barana sense arribar a caure.





Cau el sòl d'un balcó de la Cort Reial de Girona deixant en precari equilibri una bombona de butà. Hem retirat la bombona i ara netejarem el balcó de sota, perquè no sofreixi amb el pes de la runa. Hi som amb l'#autoescala i 2 dotacions de #bomberscat. No hi ha ferits. pic.twitter.com/fl6aCCdenF