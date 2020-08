El terra d'un balcó del carrer Cort Reial de Girona es va desplomar ahir a la tarda, i va deixar una bombona de butà a punt de caure daltabaix. És per això que els Bombers van haver d'anar-hi, retirar la bombona i netejar el balcó de sota perquè no patís amb el pes de la runa. L'actuació va anar a càr­rec de dues dotacions i no hi va haver ferits.