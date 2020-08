Girona, referent de bones pràctiques de contractació

L'Ajuntament de Girona ha estat inclòs dins la Guia de les 71 millors bones pràctiques de contractació pública de la Comissió Europea. En concret, l'informe destaca el «protocol per a la contractació responsable» del consistori gironí, aprovat l'any 2014 i que té com a objectiu promoure polítiques inclusives i de cohesió social.

Un dels aspectes que la Comissió destaca sobre el protocol és la reserva de certs contractes a centres o empreses que tinguin per finalitat la integració laboral de persones en risc d'exclusió social. El protocol fixa destinar un mínim d'1.740.000 euros anuals a aquest tipus d'acords. També destaca la incorporació de clàusules socials en els contractes públics.

L'informe recorda que l'Ajuntament de Girona exigeix, en alguns dels projectes o serveis que treu a licitació, que l'empresa adjudicatària contracti persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral. Segons informa el consistori, gràcies a aquesta clàusula s'han contractat 76 persones entre els anys 2014 i 2020 (61 en contractes d'obres i 15 en contractes de serveis). A més, el Servei Municipal d'Ocupació (SMO) del consistori gironí ajuda les empreses a seleccionar aquestes persones i les acompanya durant l'execució del contracte.

«El reconeixement europeu és un premi a la bona gestió i per a nosaltres és un orgull ser exemple precisament en un àmbit tan important com aquest perquè, al final, el que vol dir és que som un ajuntament que vetlla pels col·lectius vulnerables i per la igualtat d'oportunitats», explica la tinenta d'alcaldia i regidora d'Hisenda i Règim Interior de l'ajuntament, Maria Àngels Planas. La representant municipal també afegeix que han treballat «molt i en silenci per tenir uns criteris en la contractació que ens permetin avançar en polítiques d'inclusió social».

Un entorn propici per a l'ocupació

L'objectiu del Protocol per a la contractació responsable és ajudar a trobar feina a persones que generalment es troben allunyades dels mercats laborals. També pretén crear un entorn propici per a l'ocupació i les condicions laborals que permeti a totes les persones fer efectius els seus drets socials i laborals. En aquest sentit, l'informe europeu subratlla que el consistori gironí «ha tingut un paper fonamental» en l'abordatge de problemes relacionats amb la precarietat d'alguns sectors laborals, com el servei d'atenció domiciliària, «mitjançant un control intensiu i la inspecció de rendiment».

Per últim, la Comissió Europea destaca també en aquest informe, el paper que ha jugat en tot aquest procés la Comissió de la contractació responsable de l'Ajuntament. Es tracta de l'òrgan responsable de fer el seguiment de la implementació del protocol, el qual es reuneix un cop l'any i està format per un representant de cadascun dels grups municipals, del tercer sector, de les patronals, dels sindicats, així com de personal tècnic del consistori.