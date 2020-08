Sarrià de Ter amplia l'horari de la piscina arran de la finalització del casal

La finalització del casal d'estiu a Sarrià de Ter permetrà ampliar l'horari d'obertura de la piscina municipal. Segons informa Ràdio Sarrià, un cop finalitzada aquesta activitat infantil, la piscina quedarà lliure a tot el públic des d'un quart de dotze fins a dos quarts de dues del migdia. El consistori ha informat que es prioritzarà el servei els grups d'edats vulnerables com menors i gent gran, ja que són els de més risc de contagi i els que consideren que necessiten més l'activitat física relacionada amb la piscina. Paral·lelament, també que s'han adaptat horaris i preus per aquestes franges d'edat. Així, de 9.30 h a 11 del matí serà entrada exclusiva per als majors de seixanta-cinc anys. Ja a les vuit del vespre i fins a les nou, aquest espai es reserva per a activitats grupals organitzades pel consistori sota inscripció prèvia.

Pel que fa a l'aforament, queda reduït al 50% durant cada franja, l'accés total quedarà d'un màxim de 225 persones a la instal·lació, d'un màxim de 60 persones al vas de la piscina gran i quatre persones al vas de la piscina petita.