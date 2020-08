Girona supera els 9.100 casos de coronavirus i no registra cap defunció

A la regió sanitària de Girona, els positius de coronavirus ja han superat els 9.100, segons informa el departament de Salut en el seu últim balanç. Concretament, s'han incrementat en 45 i des de l'inici de la pandèmia, s'acumulen 9.128 contagiats a la demarcació. Les últimes dades de Salut destaquen que hi ha 38 nous casos confirmats per PCR i els acumulats ja són 7.003, i pugen a 9.128 si es tenen en compte totes les proves.

En aquesta àrea de Catalunya han mort 829 persones des de l'inici de la pandèmia. En les últimes hores no s'ha reportat cap nova defunció. D'aquestes 249 s'han produït en residències i 368 defuncions, en hospitals. En els hospitals de la demarcació, hi ha 29 pacients ingressats, 10 a l'UCI.

A la regió sanitària de Girona el risc de rebrot es manté moderat i se situa en 77,98. S'ha incrementat dos punts respecte a la setmana passada -75,61- però cal recordar que en-fa dues setmanes era alt, ja que situava en 102,25. L'índex de velocitat de reproducció del virus (Rt) es troba per sobre de l'1 (1,07), després que en el balanç de fa dos dies superés aquesta barrera. Una altra variable és la taxa de confirmats per PCR que del 5 a l'11 d'agost és de 35,97.



Es manté el descens a Figueres

A Figueres, el risc de rebrot manté el descens i se situa en 185,34. Un indicador que fa dues setmanes es trobava en 858,10 i en fa una, en 401,09. La velocitat de reproducció del virus (Rt) és de 0,70 i la taxa de confirmats per PCR, de 95,26. En canvi, fa una setmana aquest índex estava en 171,46 i en 290,01 en fa dues. En aquests moments hi ha nou pacients ingressats, tres a l'UCI. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 614 casos. Cinc dels quals s'han reportat en l'últim balanç. En total a Figueres s'ha detectat 699 postius amb totes les proves des de l'inici de la pandèmia. També han mort 12 persones contagiades.