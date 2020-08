Guanyem proposa tallar l'accés de vehicles a Joan Maragall els dissabtes

Guanyem Girona proposarà que cada dissabte es talli l'accés als vehicles a motor al carrer Joan Maragall «amb la voluntat que esdevingui un eix comercial i un carrer agradable per a les veïnes i veïns». Des de Guanyem recorden que un dels acords de pressupostos signats amb el govern incloïa la «pacificació temporal i periòdica en algun carrer cèntric i emblemàtic».

Ahir el grup municipal va visitar el carrer i va parlar amb comerciants i veïns per explicar-los la proposta, sobre la qual asseguren que ha tingut una gran rebuda. D'aquesta manera, Guanyem fa arribar al govern gironí la decisió amb la voluntat que «hi comencin a treballar quan abans millor».



Eix connector

El partit fonamentat la proposta de Joan Maragall explicant que podria esdevenir un eix que connecti dues de les zones més poblades -l'Eixample nord i sud- que «descongestionaria el carrer Migdia, per l'abundància de comerços i per la manca de voreres que permeten assegurar la distància de seguretat».

La iniciativa de Guanyem demana que la «pacificació» es faci un cop per setmana, els dissabtes, però que si té una bona acollida entre veïns i comerciants, que es convertís en permanent. La regidora de Sostenibilitat, Laia Pèlach, ha subratllat que hi ha una «oportunitat única per avançar cap a una ciutat més neta i segura» i que la presència d'escoles i «la manca d'espais agradables» on juguen molts infants fan que la «pacificació» permanent de Joan Maragall sigui «molt recomanable».

Pèlach lamenta que Madrenas no «es cregui» la recuperació d'espai per als vianants ni la mobilitat sostenible i ha posat com a exemple el «nyap» del carrer de la Creu. La regidora ha qualificat «d'anecdòtiques» les actuacions fetes fins al moment i ha indicat que no s'ajusten al discurs «pretesament a favor de les pacificacions i del medi ambient que fa l'alcaldessa».