Les peticions d'ajut per al lloguer creixen un 22% en un any a Salt

El nombre de peticions d'ajuts per pagar el lloguer continua anant a l'alça a Salt. L'Oficina d'Habitatge del municipi va rebre durant el 2019 un total de 577 sol·licituds, la qual cosa suposa gairebé un 22% més que l'any anterior, quan se n'havien registrat 473. Entre 2017 i 2018, ja s'havia produït un increment superior al 12%.

Segons es desprèn de la memòria de l'Oficina, l'accés a un habitatge digne continua essent complicat per a molts veïns, malgrat els esforços que s'han estat fent des de l'Ajuntament en els últims anys per tal de revertir la situació. L'informe de l'Oficina apunta que el nombre de casos de famílies vulnerables va continuar creixent al llarg de l'any passat, mentre que cada cop hi ha un menor nombre d'habitatges de lloguer social disponible. Entre altres motius, s'ha detectat que, malgrat l'obligació que tenen els grans tenidors d'oferir un lloguer social a les famílies més vulnerables, a la pràctica molts d'ells venen els seus actius a fons inversors poc transparents i amb qui és molt difícil poder negociar un lloguer.

També s'ha detectat que hi ha molts petits propietaris que són reticents a posar les seves vivendes buides a lloguer per por a impagaments o altres problemes, malgrat les facilitats donades pel consistori en forma, per exemple, de bonificacions de l'IBI per als propietaris. A més, per tal de pal·liar la manca d'habitatge, l'Ajuntament de Salt va comprar l'any passat 83 vivendes per mitjà del dret a tanteig, de les quals en 33 casos ja n'ha formalitzat l'adquisició, tot i que la mesura és insuficient per resoldre els problemes de tot el municipi.

La forta demanda de lloguers assequibles, doncs, i la impossibilitat que tenen moltes famílies de poder accedir-hi han fet que en els últims anys s'hagin incrementat les sol·licituds d'ajudes per a poder pagar el lloguer. Així, les prestacions d'ajuda per pagar l'arrendament per a col·lectius amb dificultats permeten pagar el 405 de l'import del lloguer anual de l'habitatge habitual, fins a un màxim de 2.400 euros per vivenda. Cal tenir en compte, tanmateix, que només s'hi poden acollir aquells que paguin menys de 5oo euros de lloguer o, en el cas de les famílies nombroses, fins a un màxim de 900 euros. Durant l'any passat, l'Oficina d'Habitatge de Salt va rebre 577 sol·licituds d'aquest tipus d'ajuda. D'altra banda, al llarg de tot l'any es van tramitar set noves sol·licituds d'ajudes d'urgència -a fons perdut, de caràcter personal i atorgades en situacions límit-, sis de les quals per eixugar deutes de lloguer -en un dels casos, hi havia un procediment judicial obert- i un ajut per atendre a una situació de pèrdua d'habitatge.

D'altra banda, al llarg de 2019 Salt va rebre 287 noves sol·licituds per accedir a vivendes de protecció oficial. Segons expliquen des de l'Oficina, es tracta d'un registre permanent, de manera que des de l'any 2013 fins a l'actualitat gairebé s'han multiplicat per sis el nombre de sol·licituds tramitades, tot passant de les 163 que hi havia registrades el 2013 a les 962 del 2019. Tot i això, l'informe aclareix que l'Ajuntament de Salt no disposa d'un registre propi, sinó que recull les dades i les traspassa a la Generalitat. Això fa, indica, que hi hagi motles famílies apuntades al registre de peticions que finalment han aconseguit un habitatge per una altra banda -com per exemple a través del lloguer social d'un banc, de la borsa de mediació o de la mesa d'emergència, per exemple- i no es pugui fer constar enlloc.

Destaca, en canvi, que durant el 2019 no es revés cap petició d'ajut per a la rehabilitació per a la gent gran. Es tracta d'uns ajuts específics dirigits als majors de 65 anys i que necessitin adaptar el seu habitatge habitual davant la seva falta d'autonomia per a realitzar activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres qüestions similars. En canvi, sí que s'han tramitat tres expedients de comunitats de propietaris per a subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial.