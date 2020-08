Vessament d'aigües tòxiques a l'Onyar procedents de Salt a causa de les fortes tempestes

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va detectar, abans-d'ahir, una taca al riu Onyar produïda per l'escolament d'aigües residuals «procedents de la séquia o rec Monar», a l'altura de Salt, durant la forta tempesta que va caure.

La Policia Municipal de Girona va rebre un avís el dijous a la tarda per una taca sospitosa a la superfície del riu Onyar. Segons els firaires que col·loquen les seves paradetes al pont de pedra, semblava d'un «producte tòxic» per la «mala olor» que feia i a la llarga, fins i tot, «els costava respirar». Després de la inspecció, els agents van comprovar que la taca s'estenia entre la plaça de Catalunya i el pont de pedra. El cas va ser derivat a l'ACA i el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya), tal com marca el protocol.

Segons assegura l'Agència Catalana de l'Aigua, després d'haver fet una altra inspecció ahir al matí per comprovar que no es tractés d'un abocament il·legal, han constatat que és una taca formada per aigües negres o residuals que es van escolar a causa d'un sobreeiximent d'aigua durant les fortes tempestes i que provenia del rec Monar. «Quan entra molta aigua de cop a les depuradores, els col·lectors d'aigües residuals no tenen prou capacitat per absorbir l'aigua de la pluja i es barregen amb les residuals», expliquen fonts de l'ACA.

De fet, a Salt, on s'han detectat també aigües negres al rec Monar i els veïns van queixar-se de la «pudor» que feia l'aigua, van caure el dijous 42 mm de precipitació. Segons afirma el consistori saltenc, l'augment del cabal del rec i l'alta turbulència de l'aigua, per l'arrossegament de materials orgànics, van ocasionar l'aparició de les escumes que es podien observar al rec, que s'inicia a la resclosa de la Pilastra, a Bescanó, travessa Salt i finalitza el seu recorregut al riu Onyar, al costat del pont de pedra de Girona.