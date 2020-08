El nou Pla Local d'Habitatge, un instrument imprescindible

La memòria de l'Oficina d'Habitatge de Salt deixa clar que el municipi pateix greus problemes urbanístics que porten a una «gran densificació dels habitatges», especialment a la zona centre, on no hi ha prou espais verds ni equipaments. També han detectat «un augment dels conflictes al carrer i a les comunitats de propietaris», que comporten «una precarització de la vida de les comunitats» i «incrementen el deteriorament de la cohesió social i, per tant, de la qualitat de vida del ciutadà».

Tot i això, des de l'Oficina recorden que des de fa temps l'Ajuntament «lluita per revertir la situació», per exemple amb el Pla Local d'Habitatge 2009-2015, que preveia una sèrie de mesures per millorar la situació del parc d'habitatge, algunes de les quals s'han portat a terme i altres no per manca de finançament.

L'any 2019, afegeixen, es va encarregar la redacció de l'avanç del nou Pla Local d'Habitatge, i al desembre l'empresa redactora va entregar un primer document que es troba en fase de revisió per part de l'Ajuntament.

Per als responsables de l'Oficina, aquest estudi ha de portar una diagnosi bàsica per poder implementar polítiques d'habitatge al municipi, ja que el Pla local ha de permetre no només planificar i programar les polítiques que es porten a terme des del consistori, sinó també determinar quines propostes es poden dur a terme en col·laboració amb la Generalitat.

Finalment, la memòria de l'organisme també adverteix que «l'augment d'emergència habitacional, per la situació econòmica, social, familiar i professional que pateixen moltes famílies» a la localitat fa «més necessari que mai» invertir en l'Oficina d'Habitatge, i agraeixen que en aquest tema hi hagi consens de tots els grups municipals.