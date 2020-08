Les ocupacions irregulars són un problema a l'alça a Salt

Les ocupacions irregulars de vivendes són un problema a l'alça a Salt que perjudica, i molt, el ja difícil mercat del lloguer al municipi, segons alerta l'Oficina d'Habitatge. En la memòria de l'any 2019, l'Oficina assenyala que la manca de lloguer a preus assequibles ha fet que cada vegada hi hagi més pisos ocupats de forma irregular, en alguns casos sense que les vivendes reuneixin les condicions necessàries d'habitabilitat. El fet que molts pisos siguin propietat de grans tenidors que es neguen a posar-los a lloguer, sinó que només els volen vendre, i les reticències dels petits propietaris posin les seves vivendes buides a lloguer no fan més que empitjorar la situació.

Tot plegat fa que al municipi hi hagi cada vegada més pisos tancats amb portes antivandàliques per evitar ocupacions, tot i que en moltes vegades se'n veuen de forçades. Les ocupacions se sumen a l'escassetat de vivendes de lloguer, ja que, segons apunten, no n'hi ha de disponibles ni a les immobiliàries ni a l'Oficina d'Habitatge. Això ha portat a l'encariment dels preus de la vivenda, ja que els pocs pisos que s'ofereixen per a arrendament es troben a preus inassumibles per a la majoria de famílies o es destinen a lloguer d'estudiants. Com a conseqüència, famílies que fins ara no tenien problemes d'habitatges hagin començat a tenir-ne, de manera que s'han hagut de convertir en usuàries de l'Oficina d'Habitatge, hagin hagut d'anar a buscar vivenda en altres municipis o s'hagin vist abocades a l'ocupació com a única sortida.

I és que, si una família accedeix a un habitatge més car del que es pot permetre, de seguida es troba amb problemes d'impagament de lloguers, de manera que passa a formar part del col·lectiu vulnerable. De fet, assenyalen que a l'Oficina han detectat un increment de les consultes derivades de les ocupacions irregulars, tant de persones vulnerables que es veuen afectades pels judicis i desnonaments -que han incrementat- com de comunitats de propietaris que mostren les seves queixes i impotència per aquesta qüestió.

Un altre cas és la preocupació de molts llogaters que veuen com el seu propietari no els vol renovar el lloguer, de manera que es veuen obligats a buscar un altre arrendament, però, com que és tan difícil de trobar, molts no marxen de l'habitatge fins que comença un procediment judicial o se'n vagin a ocupar. «El que clarament s'evidencia és que apareix un nou col·lectiu de persones vulnerables a nivellresidencial i té a veure amb la manca d'oferta de lloguer», indiquen.

Per tot plegat, des de l'Oficina assenyalen que «la fotografia de la situació és d'una gran mobilitat residencial, una clara precarització, una degradació de l'habitatge, una inseguretat al barri i un empobriment del municipi».

D'aquesta manera, des de l'Oficina assenyalen que, malgrat que des de l'Ajuntament s'han anat prenent mesures per pal·liar la situació, com per exemple la compra de vivendes a través del dret a tanteig i les reduccions de l'IBI per tal d'animar els petits propietaris a posar els seus pisos a lloguer, calen mesures d'administracions superiors, amb forma de llei, per tal de poder afrontar el problema amb garanties.

Necessitat «urgent» de lloguers

Mentrestant, els tècnics de l'Oficina consideren «urgent» que els propietaris, tant els grans com els petits, obrin línies de lloguer d'habitatge a preu just, «coherent amb els ingressos de les famílies», si es vol mantenir una situació sostenible i garantir la cohesió dels barris. Tot i això, i sobretot en el cas dels petits propietaris, entenen que «el problema de la morositat dels arrendataris o les garanties que poden oferir moltes de les famílies de Salt no siguin suficients» perquè vulguin implicar-se en un lloguer, pels riscos que pot implicar. Per això, per tal de convèncer-los, demanen a l'administració «un major seguiment i compromís».

També recorden que, per tal de resoldre el problema de l'accés a la vivenda, l'Ajuntament ha exercit el dret a tanteig per a 83 habitatges, i en 33 casos ja s'ha formalitzat la compra.