Pla per posar fre a les ocupacions conflictives d'habitatges vinculades a la delinqüència a Girona

L'Ajuntament de Girona ha engegat un pla per posar fre a les ocupacions d'habitatges vinculades a la delinqüència. Aquí, els que rebenten pisos els fan servir per a intercanvis de droga o són ocupes que viuen de cometre furts i robatoris. A més, creen nombrosos problemes al veïnat. L'alcaldessa, Marta Madrenas, deixa clar que es tracta de "delinqüents" i critica que la fiscalia no hagi volgut col·laborar per acabar amb el fenomen. De moment el pla s'ha començat a aplicar a dos grups d'edificis per veure si és efectiu. Tot i no revelar-ne detalls, en una entrevista a l'ACN, Madrenas sí avança que a més de fer pressió policial, el consistori reclamarà als propietaris dels edificis -sovint, bancs i fons immobiliaris- que no se'n desentenguin.

A l'hora de referir-se a aquestes ocupacions, l'alcaldessa de Girona parla directament de delinqüència. "Vull que quedi clar de què es tracta, perquè aquí no ens trobem amb situacions de necessitat", afirma Marta Madrenas. L'alcaldessa admet que, com ha passat a més llocs de Catalunya, Girona no ha quedat al marge d'una problemàtica "que ha proliferat" i que crea inseguretat als barris que la pateixen.

"Són ocupacions delinqüencials", diu Madrenas. "I davant d'això, no podem actuar de manera tèbia; cal ser contundents i, fins allà on ho permeti la legalitat, dirigir-hi esforços amb intensitat", concreta Madrenas. "Perquè no podem permetre que aquest fenomen es vagi estenent, i perquè és veritat que un cop s'ha implantat, costa molt d'eliminar", hi afegeix.

Aquí, els qui entren a dins d'habitatges buits –o fins i tot blocs sencers- ho fan amb un altre objectiu que el de buscar un sostre. Utilitzen els pisos per fer-hi intercanvis de droga, s'hi instal·len i fan dels furts i robatoris el seu modus vivendi o, fins i tot, arriben a formar part de màfies que en venen les claus. I això, de retruc, també genera problemàtiques als veïns i al barri. Perquè als problemes que pateixen les comunitats, s'hi sumen també baralles i conflictes al carrer.

A dos grups d'edificis

Per frenar aquestes ocupacions, l'Ajuntament de Girona ha començat a aplicar un pla específic. Ja s'està actuant en dos grups d'edificis dels barris de Santa Eugènia i de Pla de Palau-Sant Pau. "Són blocs que generen molts de problemes i on ens hi hem posat de valent per trobar fórmules que ens permetin eliminar aquestes ocupacions delinqüencials", diu Madrenas.

L'alcaldessa de Girona no dona detalls del pla, però sí que avança que, en paral·lel a fer pressió policial, s'anirà a buscar els propietaris dels edificis –sovint, bancs o fons d'inversió- perquè "se sentin responsables de la situació" i no se'n rentin les mans. "Hi ha titulars d'immobles que, directament, han elidit les seves responsabilitats i deixen que els ocupes s'instal·lin allà; doncs mirarem que no les defugin", diu Madrenas.

"La fiscalia no ajudarà"

A l'entrevista amb l'ACN, l'alcaldessa de Girona sí que lamenta, però, que la fiscalia no s'hagi alineat amb l'Ajuntament a l'hora de posar fre a aquesta mena d'ocupacions. "Hem parlat amb fiscalia i, en aquest sentit, no ajudaran a tirar endavant els processos penals que els hem demanat", lamenta Madrenas.

Per això, l'alcaldessa reclama que cal modificar les lleis per acabar de soca-rel amb la impunitat dels qui fan aquestes ocupacions, "perquè sinó no ens en sortirem". "Aquesta mena d'ocupacions delinqüencials no es poden protegir de cap de les maneres; i per tant, s'haurà d'instar que de forma urgent es modifiqui el Codi Penal", subratlla.

L'Ajuntament confia que els primers resultats d'aquest pla es comencin a veure a partir de setembre. La pressió que s'està fent damunt aquests dos grups d'edificis servirà, de fet, com una mena de prova pilot per veure si el protocol funciona i es pot estendre a d'altres indrets de la ciutat que també pateixen la problemàtica. "És un protocol complex, però esperem que doni resultat", conclou Marta Madrenas.