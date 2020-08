Salt aprova definitivament el nou projecte de millora del carrer Doctor Castany

L'Ajuntament de Salt ha aprovat definitivament el nou projecte de reurbanització del carrer Doctor Castany, en el tram situat entre el carrer Major i el passeig dels Països Catalans. El projecte l'han redactat l'arquitecta i els serveis tècnics municipals, incorporant les al·legacions suggerides pels tècnics però mantenint el mateix pressupost inicial, d'uns 174.000 euros.

D'aquesta manera, el carrer Doctor Castany de Salt compta ja amb un nou projecte de reasfaltatge després que el consistori decidís canviar l'anterior arran de les aportacions dels veïns, ja que no estaven satisfets amb el resultat dels treballs de l'antiga adjudicatària.

Ara, l'actuació preveu l'ampliació de les voreres i el soterrament del creuament de línies elèctriques. La idea era que les obres es poguessin fer durant el segon trimestre d'aquest 2020, però s'han hagut d'endarrerir arran de la pandèmia.

La proposta dels serveis tècnics municipals consisteix a ampliar les voreres fins a 1,8 metres d'amplada per complir la normativa d'accessibilitat, traslladar els embornals i asfaltar de nou el carrer. Es tracta d'una operació molt similar a la que ja es va fer al carrer Pau Casals.



Acord amb els veïns

Per tal d'arribar a un acord amb els veïns, que no estaven satisfets amb els treballs que estava fent l'anterior empresa adjudicatària, l'alcalde, Jordi Viñas (ERC), i el regidor d'Entorn Urbà, Àlex Barceló (ERC), es van reunir amb ells a finals de l'any passat per recollir les seves aportacions i consensuar amb ells els principals punts del projecte.