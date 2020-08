Girona crea un espai de jocs inclusius a Sant Ponç

L'Ajuntament de Girona ha finalitzat aquesta passada setmana dos projectes més previstos en els pressupostos participats dels barris del 2019. Per una banda, el consistori ha creat un nou espai de jocs inclusius per a infants al carrer de Pep Colomer i Martí, al barri de Sant Ponç. Es tracta de dues estructures de joc que, a més de ser inclusives, estan pensades per a nens i nenes de fins a 14 anys. D'aquesta manera, el consistori dóna resposta a la petició de l'Associació de Veïns Sant Ponç, que volia ampliar la franja d'edat d'ús del parc infantil.



L'actuació s'inclou dins el projecte de remodelació del parc de la Font de la Lluna i ha tingut un cost de 9.670,32 euros (IVA Inclòs).

D'altra banda, l'Ajuntament ha enllestit també la instal·lació d'un tram addicional de la tanca rústica que ressegueix la riera Bullidors. Es tracta del tram que es troba al carrer de la Modeguera Gran, a Mas Catofa, i que té una longitud de 115 metres.



Dins del mateix projecte, també s'ha adequat un accés a la riba del riu per facilitar la neteja de la zona sempre que sigui necessari, i s'ha afegit sauló a la vorera per tal que sigui més pràctica per als vianants. Aquest projecte tenia un pressupost de 6.390 euros (IVA Inclòs).