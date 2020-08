Girona reobre al trànsit el tram del carrer Barcelona afectat per les obres del Corte Inglés

Girona reobrirà aquest dimarts el tram del carrer Barcelona afectat per les obres de l'Hipercor. Els treballs d'urbanització que ha fet El Corte Inglés per reformar la cruïlla amb el carrer Martí Sureda (el de l'hotel Melià) han obligat a tallar el trànsit dos mesos i mig. Ara, en part, les obres ja s'han acabat; si més no, les que afecten la calçada. I això permetrà que demà els cotxes ja puguin tornar a passar per aquest tram de la carretera Barcelona, una de les principals artèries de la ciutat. En paral·lel, també es restablirà la circulació al carrer Martí Sureda i Deulovol i als altres tres que connecten amb el carrer Barcelona i que les obres havien convertit en un cul-de-sac (Carles Rahola, Caldes de Montbui i Sant Isidre).

El tall a la carretera Barcelona va començar el 3 de juny passat. Inicialment es preveia que durés uns dos mesos, però al final s'ha allargat quinze dies més. La circulació es va haver de tallar arran de la urbanització de la cruïlla amb Martí Sureda, una obra que ha dut a terme El Corte Inglés (i que s'emmarca dins el projecte d'ampliació del centre comercial).

Ara , les obres que afectaven la part de calçada ja s'han enllestit. I això permetrà que, poc després de les deu del matí, els vehicles ja puguin tornar a circular per aquest tram del carrer Barcelona. Abans, s'hauran retirat les senyalitzacions i tanques que hi ha hagut instal·lades durant totes aquestes setmanes.

En paral·lel, també es restablirà la circulació al carrer Martí Sureda i als altres tres que connecten amb el de Barcelona i que les obres havien convertit en un cul-de-sac. En concret, els Carles Rahola, Marquès de Caldes de Montbui i Sant Isidre.

Les obres d'urbanització han permès crear una nou carril per girar cap a l'esquerra des del carrer Barcelona cap al Martí Sureda. A més, en aquest últim s'han ampliat voreres, s'hi han condicionat els passos de vianants i també s'ha refet la mitjana. També s'ha reservat un espai per poder-hi situar un carril bici.