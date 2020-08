Guanyem Girona vol que la municipalització del servei d'aigua vagi acompanyada d'un model "més humà, participatiu i sostenible"

Guanyem Girona ha aprofitat la resolució favorable als interessos municipals de la Comissió Jurídica Assessora en el cas del servei de l'aigua per plantejar que la municipalització del servei de l'aigua impliqui un canvi de model que porti la ciutat a gestionar l'aigua des d'una perspectiva "més humana, participativa i sostenible".

La regidora de Guanyem, Laia Pèlach, ha desenvolupat la proposta de Guanyem a través d'un article on ha exposat que la municipalització no pot ser només un canvi formal com a conseqüència d'una gestió privada fraudulenta sinó que s'ha d'entendre com "la via per avançar en quatre principis bàsics i compartits en l'anomenada nova cultura de l'aigua: el control ciutadà, l'aigua com a Dret Humà, la sostenibilitat i el servei públic".

En aquest sentit, Pèlach ha alertat dels dubtes que l'actual govern de JxCAT entengui que aquest és un camí a seguir tenint en compte que queden menys de cinc mesos per la municipalització i tots aquests elements estan encara a l'aire. Dos exemples evidents d'aquests dubtes són, segons Guanyem, que no s'hagi creat un web des d'on s'expliqui el procés de canvi de model que s'està seguint des de fa mesos i s'hagi implicat gironins i gironines en el mateix o que el debat sobre la tarificació, és a dir els preus de l'aigua, no hagi ni tan sols començat. Pèlach ha afirmat que "no ens podem permetre municipalitzar el servei sense ni tan sols saber quin cost i quines tarifes volem aplicar i sobretot a partir de quines premisses socials ho volem desenvolupar".



Pèlach, que ha reivindicat l'accés a l'aigua com un dret humà, ha recordat que ara cal incorporar també la visió ecologista i que l'aigua es gestioni amb criteris de sostenibilitat al llarg de tot el cicle integral de l'aigua, des de que l'agafem als rius fins quan l'hi tornem: estalvi d'aigua, eficiència energètica, qualitat de l'aigua, cura dels rius i els recursos hídrics en general i els seus ecosistemes, reutilització d'aigües depurades i aigües pluvials, educació i sensibilització€

Resolució favorable de la Comissió Jurídica Assessora



D'altra banda, Guanyem Girona ha celebrat que la Comissió Jurídica Assessora hagi validat els arguments que durant anys Girona SA ha actuat de forma incorrecta i ha incomplert reiteradament el contracte de l'aigua. Per la regidora Laia Pèlach: "aquest és un exemple més, sumat a la investigació judicial i als informes jurídics municipals, que demostren que la pròrroga del 2013 no s'hauria d'haver fet en les condicions que es va fer i que l'Ajuntament ha tingut durant anys un posicionament erroni sobre el model de gestió de l'aigua". "En tot cas - ha afegit Pèlach – la decisió de la Comissió Jurídica dona més arguments per la municipalització i, per tant, aquesta és una bona notícia per a la ciutat".