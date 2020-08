Els Mossos detenen a Girona dos germans que ocupaven pisos per llogar-los a tercers

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona dos germans que ocupaven pisos per llogar-los a tercers.

La policia descobreix la pràctica arran de dues baralles al barri de Santa Eugènia. Una família havia pagat 1.500 euros per llogar l'habitatge.

Els arrestats són dos homes de 28 i 34 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de la ciutat. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte d'estafa, amenaces i coaccions.

Els fets es remunten a les nits del passat 7 i 10 d'agost, quan els Mossos de la comissaria de Girona van ser requerits per adreçar-se, en pocs dies, a dues baralles entre dos grups al carrer Bassegoda de Girona. En la primera de les actuacions es va detenir un noi com a presumpte autor d'un delicte de lesions per propiciar cops amb unes crosses a un altre jove.

Amb aquests dos incidents consecutius i d'altres fets similars que s'havien produït els darrers mesos, es va iniciar una investigació per esbrinar l'origen de les discussions.



Víctimes d'una estafa

Després d'identificar ambdues parts implicades també es va exercir la mediació policial. D'aquesta, es va esbrinar que una de les parts afectades havien estat víctimes d'una estafa i actualment estaven sent víctimes de diverses coaccions i amenaces juntament amb la seva família per part de dos joves que també viuen al mateix bloc.

Els Mossos van saber que els dos nois forçaven les portes dels pisos que estaven buits a l'edifici, per ocupar-los i llogar-los per fer negoci.

Els detinguts van lliurar un dels pisos ocupats a aquesta família a canvi de 1.500 euros. Tot i això, un cop instal·lats, els van amenaçar i coaccionar amb diversos talls en el subministrament d'aigua, bloquejos de l'ascensor comunitari o amenaces amb arma blanca per tal que marxessin i poder disposar novament del pis.

Els detinguts el dia 12, a qui no els consten antecedents, va passar el dia 13 d'agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



Dos dies després, un matrimoni

Els Mossos van detenir dos dies després un matrimoni de la mateixa escala pels mateixos fets. Aquests haurien ensenyat "l'ofici", sospita la policia, als dos germans arrestats anteriorment.