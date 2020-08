Detinguts els membres d'una màfia que ocupava pisos per llogar-los

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona els membres d'una màfia -un matrimoni i dos germans- que ocupaven pisos per llogar-los a tercers. La policia va descobrir aquesta pràctica arran de dues baralles al barri de Santa Eugènia. Una família va arribar a pagar 1.500 euros per llogar l'habitatge, però els mafiosos, al cap d'un temps, els atemorien amb amenaces i coaccions perquè marxessin i poguessin fer més negoci.

Es tracta de dos germans a qui s'acusa de ser els presumptes autors d'un delicte d'estafa, amenaces i coaccions, mentre que el matrimoni arrestat està format per una dona de 35 anys i un home de 41. La pràctica delictiva va sortir a la llum perquè les nits del passat 7 i 10 d'agost els Mossos van ser requerits per dues baralles entre dos grups al carrer Bassegoda. En la primera actuació es va detenir un noi com a presumpte autor d'un delicte de lesions per donar cops amb unes crosses a un altre jove. Aquest últim és un dels germans arrestats.

Amb aquests dos incidents i d'altres fets similars que s'havien produït els darrers mesos, la policia va iniciar una investigació. Finalment, va esbrinar que una família havia estat víctima d'una estafa amb el lloguer i que patien coaccions i amenaces per part de dos joves del mateix bloc.