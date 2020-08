Guanyem vol un servei «més humà, sostenible i participatiu»

Guanyem Girona ha aprofitat la resolució favorable als interessos municipals de la Comissió Jurídica Assessora per plantejar que la municipalització del servei d'aigua impliqui un canvi de model que porti la ciutat a gestionar l'aigua des d'una perspectiva «més humana, participativa i sostenible». La regidora Laia Pèlach ha exposat que la municipalització no pot ser només un canvi formal fruit d'una gestió privada fraudulenta, sinó que s'ha d'entendre com «la via per avançar en quatre principis bàsics i compartits en la nova cultura de l'aigua: el control ciutadà, l'aigua com a dret humà, la sostenibilitat i el servei públic». I en aquest sentit, dubta que «l'actual govern de JxCat entengui que aquest és un camí a seguir».