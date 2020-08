El mur del camp del Pontenc derruït pel «Gloria», sense refer

El camp de futbol de Pont Major, ubicat just al davant de la llera del riu Ter, encara es ressent de les destrosses que va patir durant el temporal Gloria.

El fort temporal va fer que un dels murs del camp caigués i l'aigua engolís el terreny de joc, deixant un total de dos metres d'aigua sobre la gespa del camp i totes les seves instal·lacions. Entre aquestes hi ha els vestuaris, que encara que la normativa de la covid-19 en prohibeixi la utilització, tampoc podrien fer-los servir degut a les males condicions en què es troben, ja que les portes estan trencades i també s'ha deteriorat la pintura de les parets.

De tot això ja han passat gairebé set mesos i els usuaris del camp de futbol, on juguen diversos equips femenins i masculins, lamenten que encara no s'hagi pogut arreglar el mur que va tombar l'aigua desbordada del riu Ter. «Estem començant la pretemporada i encara tenim el camp obert», declaren fonts del Club de Futbol del Pontenc, que afegeixen que durant els entrenaments perden moltes pilotes i que pateixen diàriament perquè no acabi de caure la resta del mur cap a l'interior del camp i «passi una desgràcia». «Fins i tot intentem no apropar-nos gaire a la tanca per por», sentencia. Actualment, i des que es van rehabilitar altres instal·lacions del camp de futbol municipal, un total de set tanques d'obra protegeixen, de manera provisional, el mur de totxanes mig destruït.



Les reparacions, a mig fer

A finals de febrer, per tal que el camp tornés a ser operatiu, l'Ajuntament de Girona va realitzar els treballs d'adequació de la gespa artificial, primer amb una neteja a aigua a pressió per retirar tot el fang del terreny de joc i després una empresa especialitzada va dedicar-se a fer la descompactació, raspallat intensiu i aireig de la gespa, i posteriorment l'aportació de reblert amb sorra i cautxú. Les instal·lacions elèctriques, que també van quedar malmeses, ja van ser arreglades i, de moment, tal com asseguren des del consistori, només queda pendent la substitució de les portes dels vestidors, pintar-ne les parets i construir el nou mur. Aquest últim arribarà quan «s'acabi de redactar la proposta d'enderroc i reposició de la tanca perimetral del costat del riu», segons afirma l'Ajuntament. Un cop preparat el plec tècnic, es té previst que el projecte es tregui a licitació.