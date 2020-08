Torres elèctriques: trampes mortals per a les cigonyes migratòries

Com és normal en aquesta època de l'any, les cigonyes sobrevolen Girona en el seu trajecte de migració des del nord d'Europa fins al continent africà. No és el primer cop que s'albiren exemplars d'aquesta espècie prenent el vol a prop del nucli urbà, com s'ha vist recentment a la zona de Palau-Montilivi. Tot i això, malauradament, aquesta setmana passada també se n'han trobat de mortes als peus de torres elèctriques, concretament quatre exemplars que ja van ser retirats fa uns dies pels Agents Rurals.

L'explicació a aquesta problemàtica és simple i directa: les cigonyes quan el sol comença a baixar busquen un lloc elevat per passar-hi la nit. Molts cops acaben triant els cables de les torres elèctriques i, si no estan ben aïllats, provoquen que els ocells s'electrocutin quan els toquen amb les ales.

Aquesta és una història que es repeteix habitualment en aus de mida gran, com també poden ser les rapinyaires. Per això, gràcies a la pressió de grups ecologistes, ja fa un temps va aprovar-se una normativa que obligava les companyies a fer una petita instal·lació a les torres perquè els ocells no s'electrocutessin. Tot i això, imatges com aquestes demostren que encara queden torres mal dissenyades que no tenen en compte la biodiversitat d'aquesta espècie.