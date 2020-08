Girona treu a concessió un solar municipal de Can Gibert per lloguer per a joves

Girona traurà a concessió un solar municipal de Can Gibert del Pla perquè s'hi construeixin 59 pisos de lloguer per a joves. Els blocs s'aixecaran en una parcel·la que fa 2.390 metres quadrats. L'Ajuntament preveu obrir el concurs al setembre. L'alcaldessa, Marta Madrenas, explica que l'empresa que guanyi la concessió s'encarregarà de fer els pisos –d'uns 70 metres- i després gestionar-los "en les condicions que acordem". En una entrevista a l'ACN, Madrenas subratlla que la nova promoció, a més de donar resposta a la manca d'habitatge, permetrà "retenir el talent" a la ciutat. El consistori treballa en diferents fórmules, també d'acord amb els pactes amb Guanyem i ERC, per posar fins a 150 habitatges de preu assequible al mercat.

A finals de juliol, l'Ajuntament de Girona va comprar cinc pisos per incorporar-los a la borsa municipal de lloguer social. Tres es troben al barri de Santa Eugènia; un quart, al de Sant Narcís, i el cinquè, a Can Gibert del Pla. El consistori va pagar 446.705 euros per comprar els habitatges.

L'operació es va fer en el marc de l'acord de pressupostos entre JxCat i Guanyem. El pacte establia que, al llarg del 2020, l'Ajuntament destinarà mig milió d'euros a comprar habitatges per incorporar a la borsa municipal. Una quantitat que s'acabarà de completar aquest setembre, amb l'adquisició d'un sisè pis.

En paral·lel, l'Ajuntament també avança amb altres fórmules per pal·liar el dèficit d'habitatge a la ciutat. I aquest setembre, precisament, en tirarà endavant una altra. L'Ajuntament traurà a concessió un solar municipal situat a Can Gibert del Pla perquè s'hi facin pisos de lloguer assequible per a joves. És una parcel·la de 2.390 metres quadrats on se n'hi podran construir 59.

En concret, el solar es troba als números 72-74 del carrer de les Agudes. Suma 4.100 metres quadrats de sostre edificable. Es preveu que cada pis de lloguer assequible per a joves tingui, de mitjana, una superfície de 70 metres.

L'empresa que rebi la concessió s'encarregarà d'aixecar els edificis i, després, serà qui en gestioni els lloguers. "Serà amb les condicions que pactem; però allò que tenim clar és que els preus seran assequibles", diu l'alcaldessa a l'ACN. I hi afegeix: "Volem retenir el nostre talent, permetre que els joves s'estableixin a la ciutat i hi construeixin els seus projectes vitals i professionals".

Aquest projecte, el d'habitatges en concessió a Can Gibert del Pla, també forma part dels acords amb Guanyem. En virtut del pacte, a més, l'Ajuntament estudia destinar un solar del barri perquè una cooperativa hi construeixi pisos de preu assequible. La intenció és que aquest edifici tingui entre 20 i 30 pisos i s'aixequi en un solar de 850 metres quadrats.



L'objectiu: 150 habitatges

En total, l'Ajuntament de Girona treballa en diferents fórmules de col·laboració publicoprivada per posar al mercat fins a 150 habitatges de preu assequible (sense tenir en compte el percentatge de pisos de protecció oficial que estan obligats a construir els qui inicien promocions lliures). Dins aquests 150 s'hi inclouen, per exemple, tant els de lloguer per a joves com els cooperatius que es volen construir en terrenys municipals.

Però també els que s'han de fer a la plaça Leonor Joher de Santa Eugènia. Aquí, l'acord de JxCat per desencallar l'obra és amb ERC. El futur edifici que s'havia d'aixecar a l'espai es va quedar tan sols amb l'esquelet. Equip de govern i republicans, també en el marc de la negociació del pressupost, van acordar desencallar l'obra i destinar aquests pisos a lloguer per a joves.

L'alcaldessa de Girona explica que s'estan fent les modificacions urbanístiques pertinents i que confien haver enllestit aquests tràmits a principis del 2021. "Després ho licitarem perquè una empresa acabi d'aixecar el bloc i veure quants habitatges podríem encabir-hi", conclou Marta Madrenas.