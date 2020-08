La Policia de Salt aixeca acta a set establiment per no complir les mesures sanitàries

La Policia Local de Salt ha aixecat set actes en establiments del municipi en tan sols 48 hores per no complir amb totes les mesures sanitàries corresponents. Aquesta vigilància a establiments forma part de les actuacions del cos local per fer front a la covid-19 al municipi. La policia va detectar que en aquests set locals o bé no es feia ús de la mascareta o bé no hi havia gel hidroalcohòlic per als clients. A banda de les actuacions policials, Salt també ha engegat una campanya informativa que fan els agents cívics de l'àrea de Salut per explicar els riscos de la malaltia i com cal protegir-se. Aquesta campanya es fa en diversos punts de la ciutat, al mercat setmanal i al transport urbà.