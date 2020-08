Guanyem es mostra sorprès pel «Pla contra les ocupacions delinqüencials»

La regidora de Guanyem Girona, Cristina Andreu, s'ha mostrat «sorpresa» per l'anunci que ha fet l'alcaldessa d'un nou «Pla contra les ocupacions delinqüencials», ja que assegura que ningú en coneix els detalls i no compta ni amb el suport ni el pressupost ni amb les competències per executar-lo. Andreu manifesta que «malgrat que la intenció de Madrenas pot ser lloable, l'anunci sembla més d'un titular d'estiu que una política real i concreta», i que «l'Ajuntament no té competències ni recursos pressupostaris ni ha estat exposat ni compartit amb grups municipals ni associacions veïnals».

D'aquesta manera, Guanyem demana que es garanteixi que el model de policies de barri funciona abans d'«anunciar plans de què no se saben ni els detalls». Per la seva banda, el partit municipalista veu necessari fer front als pisos buits de la ciutat i la conflictivitat que s'hi està generant amb les màfies i la delinqüència organitzada. Andreu situa la «prevenció i les polítiques reals, efectives i àmplies en matèria d'habitatge», com la «millor eina amb què comptem des dels municipis per garantir la seguretat i el dret a l'habitatge».



Treball comunitari

Aquestes mesures, segons Andreu, haurien d'anar acompanyades del treball comunitari i la transformació econòmica per acabar amb la pobresa i la desigualtat, «que porten a la delinqüència». En aquest sentit, Cristina Andreu ha desenvolupat una «proposta integral» en habitatge que combina propostes immediates i propostes a mig i llarg termini que Guanyem ja va posar sobre la taula en la negociació del pressupost municipal per a aquest 2020.

Pel que fa a les iniciatives que es poden fer ara mateix, Guanyem planteja, com ja es fa en altres municipis, la mediació amb els fons d'inversió propietaris de bona part d'aquests habitatges que són ocupats i que es troben immersos en un mercat immobiliari il·legal i, en alguns casos, delinqüencial, per posar-los a la borsa municipal d'habitatge, com iniciar procediments d'expropiació d'aquests habitatges buits.

Així mateix, les mesures que tindran resultats a mitjà termini són les acordades en el pressupost i que se centraven en l'adquisició d'habitatge i la promoció d'habitatge de lloguer social. «Una línia que necessita ser combinada amb el desenvolupament del sector de Domeny», on es preveu la construcció de desenes de pisos de protecció oficial. Un àmbit de la ciutat que, ha recordat Guanyem, ha estat aturat anys per «l'obsessió personal de l'alcaldessa per situar el nou Trueta allà».