Més atencions a dones per violència de gènere a Girona pel confinament

L'Ajuntament de Girona va realitzar 441 intervencions a dones per violència de gènere durant el confinament. En concret, al llarg del mes de març es van dur a terme 73 atencions (a banda de les 46 que ja s'havien realitzat de forma presencial abans del confinament); a l'abril van ser 188 i el maig se'n van fer 180. Aquestes xifres contrasten amb les d'abans de l'esclat de la crisi sanitària, quan es van realitzar 134 atencions el mes de gener i 170 el febrer. Durant el confinament, les atencions han estat telefòniques i la immensa majoria de les quals per casos que el consistori coneixia. Tot i això, hi ha hagut disset dones que han accedit per primera vegada a aquest servei, reforçat arran de la declaració de l'estat d'alarma.

Durant l'estat d'alarma, l'Ajuntament de Girona va posar una especial atenció a les víctimes de violència masclista, ja que la reducció de la mobilitat i el confinament podien afavorir un creixement d'aquest tipus de situacions. És per aquest motiu que es va reforçar el seguiment per part de l'equip d'intervenció i es va contactar amb totes les usuàries del servei.

L'abril, coincidint amb el moment més estricte del confinament, va ser el mes que més dones es van atendre, 127, ja que algunes van rebre diverses trucades. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament, Núria Pi, explica que no es pot valorar si han augmentat els casos de maltractament perquè «es desconeix el nombre total». Això sí, des de l'àrea que lidera remarquen l'increment d'atencions. «La impressió que tenen els professionals d'aquest servei especialitzat és que la pressió sobre les dones ha augmentat per part dels agressors i si no hi ha hagut més maltractaments és també perquè les dones s'han sabut protegir», assenyala Pi.

Un altre dels col·lectius afectats és el de la gent gran i dependent, pels efectes d'aïllament i solitud del confinament. Del 14 de març al 22 de maig, els treballadors municipals van contactar telefònicament amb 10.947 persones majors de 65 anys. Aquest nou servei es va crear amb la idea de conèixer la situació de les persones grans, detectar les situacions més vulnerables i resoldre les seves necessitats, com ara la manca de materials de protecció, la falta d'atenció psicològica, problemes d'autonomia o la carència d'una xarxa de suport. A través d'aquest contacte, es va detectar que a la ciutat hi ha 2.800 persones majors de 75 anys que viuen soles i 950 persones dependents.



Atenció a la gent gran i depenent

D'altra banda, el Servei d'Atenció a la Gent Gran i Depenent (SAGGID) va atendre 1.230 demandes de l'1 d'abril al 15 de maig (387 per telèfon i 677 per correu electrònic). El 63,98% d'aquestes estaven relacionades amb la falta d'autonomia (informació per fer tràmits, seguiment i suport a cuidadors). El 22,52% estaven relacionades amb el Servei d'Atenció a Domicili (SAD); l'11,14%, amb necessitats bàsiques (alimentació, material de protecció i econòmiques); i el 2,36%, amb necessitats relacionals (suport emocional i atenció a la violència de gènere).

Davant d'això, l'Ajuntament va activar fins a 167 intervencions de voluntariat per ajudar les persones grans i dependents a realitzar aquelles necessitats bàsiques que requereixen sortir de casa, i que, per manca d'autonomia, de xarxa de suport familiar o per la situació de confinament, no podien realitzar. És el cas de la compra d'aliments, la recollida de receptes al CAP o la compra de medicaments a la farmàcia.