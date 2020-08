Dos detinguts a Girona per una agressió lgtbifoba a una transsexual

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 19 d'agost un home de 21 anys, de nacionalitat marroquina, i a una menor d'edat per agredir i intentar robar a una persona per la seva condició de transsexual. Segons un comunicat de la policia catalana, els fets van tenir lloc el 13 d'agost a Salt, quan la víctima caminava pel carrer Sant Antoni i els dos joves la van escopir i increpar amb insults de caràcter homòfob. A més, van intentar robar-li la bossa de mà i en veure que no ho aconseguien li van donar cops de puny a la cara i al cos, fent que caigués a terra. Als arrestats se'ls acusa d'un delicte de tracte degradant i vexatori i un delicte de robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa.

Tot i que la víctima va caure al terra, els dos joves van continuar estirant la bossa de mà i la van arrossegar diversos metres. La transsexual va demanar ajuda i diversos veïns van sortir al carrer alertats per socórrer la víctima. Gràcies a això van frenar el robatori i els dos agressors van fugir del lloc.

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra va esbrinar la identitat dels presumptes autors de l'agressió i el 19 d'agost una patrulla de seguretat ciutadana va localitzar i detenir a Girona els dos joves.

La investigació no es dona per tancada i s'investiga si s'han produït fets similars a persones del col·lectiu LGTBI.

El detingut, a qui no li consten antecedents, va passar el 20 d'agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La menor d'edat serà citada pròximament per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona.