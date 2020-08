? La Policia Municipal de Girona va detenir ahir al matí un menor de 17 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència al carrer de la Creu. Al voltant de les 11.30 h, el jove es va abraonar damunt una dona i va estirar-li una cadena daurada que duia al coll. El jove ha quedat detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència. Sortosament, la víctima no va patir cap lesió.