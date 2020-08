Tres detinguts en un sol dia per robatoris violents

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes el mateix dia per tres robatoris violents a la ciutat de Girona. En tres actuacions diferents, els agents han resolt els tres casos que s'han produït els mesos de gener, juliol i agost al Barri Vell i Can Gibert del Pla. Els arrestats són tres veïns de Girona de 18, 28 i 37 anys, de nacionalitat gambiana, marroquina i algeriana. Se'ls acusa de ser presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

El primer dels fets es remunta al 16 de gener d'enguany al carrer Orient de Girona, on, cap a tres quarts d'onze de la nit, un noi va ser abordat per tres joves que, després d'amenaçar-lo i colpejar-lo, li van sostreure un telèfon mòbil. Els Mossos van iniciar una investigació que va culminar amb la identificació de dos d'aquests joves. Un d'ells ja havia ingressat a presó per altres robatoris violents, mentre que l'altre noi identificat era un veí de Girona, de 18 anys i de nacionalitat gambiana. Finalment, el passat dimarts el van localitzar i detenir a Girona. El detingut, amb antecedents, va quedar citat i declararà davant la Fiscalia de Menors, ja que en el moment dels fets era menor d'edat.

El segon fet va ocórrer el passat 14 de juliol, cap a dos quarts de vuit del vespre, al carrer Muralla, on un home va amenaçar una dona amb un ganivet i li va sostreure la bossa de mà. A dins hi havia un telèfon mòbil d'alta gamma, entre altres objectes. Els agents estaven investigant el cas i ja havien reunit força indicis per identificar l'autor fins que, el 18 d'agost, els agents de seguretat ciutadana van ser requerits pels vigilants d'un centre comercial de Girona, ja que tenien retingudes dues persones que acabaven de cometre un furt.

Els Mossos van identificar els dos joves i a un d'ells li van trobar el telèfon mòbil sostret en el robatori amb violència del passat 14 de juliol. Els investigadors van determinar que el mateix noi havia estat l'autor dels fets. Per aquest motiu van detenir-lo com a presumpte autor del furt i del robatori amb violència. El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 19 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Finalment, el tercer fet es remunta al dia 1 d'agost, quan es va produir un robatori amb violència al passeig de la Copa de Girona. Cap a dos quarts de tres de la matinada, un home va agafar pel coll una noia i, després d'amenaçar-la, li va agafar la bossa de mà.

Els investigadors van començar a reunir indicis i finalment el 18 d'agost van identificar el presumpte autor, un home de 37 anys i nacionalitat algeriana que, cap a tres quarts de vuit del vespre del mateix dia, va ser detingut al carrer de la rutlla de Girona. El detingut, amb nombrosos antecedents, va ser decretat el 19 d'agost, en llibertat amb càrrecs.