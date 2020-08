L'escola Sarriart oferirà part dels estudis del Taller de Músics de Barcelona

L'escola de música Sarriart ha tancat un conveni amb el Taller de Músics de Barcelona per ofertar en exclusiva a la comarca del Gironès part dels seus estudis.

D'aquesta manera, segons expliquen fonts de l'escola de música a Ràdio Sarrià, aquesta comptarà amb una oferta educativa on, si així ho desitgen els seus alumnes, podran continuar els seus estudis a la prestigiosa institució Barcelonina, que presenta la possibilitat de continuar amb la formació fins acabar els grau superior. Al llarg de la seva història, Sarriart s'ha caracteritzat per oferir una educació musical de proximitat, basada en els valors socials, la implementació directa en la creativitat i el tractament de la música com un llenguatge artístic.

Malgrat tot, assenyalen, la dificultat de qualsevol alumne de «províncies» a arribar a certs nivells per continuar els seus estudis de música moderna i jazz ha fet que molts d'ells, per desconeixement o falta de recursos per marxar a Barcelona a una edat molt jove, haguessin d'abandonar la seva carrera musical. És per això que l'escola musical del municipi ha cregut convenient d'arribar a un acord amb el Taller de Músics per oferir a Sarrià de Ter la part inicial dels seus estudis, els quals s'integren amb el model d'escola que proposa Sarriart, i encaixen perfectament amb la resta d'ensenyaments musicals que s'hi ofereixen.



Un model referent

Segons assenyalen des de l'emissora municipal, el Taller de Músics, model referent que ha donat llum a artistes de la talla de Judit Neddermann o Rosalía, contempla una filosofia que té molts punts en comú amb Sarriart. Es tracta d'una institució nascuda a peu de carrer, de gent i barris humils, la qual respira la reivindicació de la música com una expressió.

Aquest fet, juntament a un acurat procés de selecció del personal docent que impartirà aquests estudis, ha estat el que ha acabat propiciant que el Taller de Músics hagi signat el conveni amb Sarriart, una escola que pretén ser un referent en estudis de música moderna i jazz a les comarques gironines.