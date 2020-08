La línia de bus entre Girona i Salt és la que guanya més viatgers

La línia 3 d'autobús de Girona, que va de la plaça Marquès de Camps de Girona fins a Salt tot passant pel carrer Major, és la que té un major volum de passatgers i, alhora, la que va experimentar un major creixement al llarg de l'any passat. Segons dades de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de Girona, aquesta línia va transportar durant el 2019 un total 1.299.349 viatgers, cosa que va suposar un increment del 5,6% respecte a l'any anterior. A més, el seu volum de trànsit suposa un 20,39% del total de passatgers dels autobusos gironins. La línia 2, que connecta l'hospital Josep Trueta amb l'estació de trens i autobusos i posteriorment arriba fins a l'Avellaneda, i la línia 10, que va des de les estacions fins a Fornells de la Selva, també van experimentar un creixement destacat del seu volum de passatgers al llarg de l'any passat. Concretament, l'L2 va augmentar un 4,85% en volum de persones transportades, mentre que l'L10 va experimentar un creixement del 5,42%. En xifres globals, l'L2 la van utilitzar 699.360 persones (un 11,27% dels usuaris d'autobús), mentre que l'L10 la van fer servir 102.490 viatgers (un 1,65% del total).

Per contra, la línia 8, que va des de les estacions d'autobús i tren fins al campus de Montilivi de la UdG, i la línia 11, que connecta els CAP Güell, Santa Clara i Montilivi, així com el campus de la UdG a Montilivi i Sant Daniel, són les que han experimentat els descensos més destacats.

En el cas de l'L8, l'any passat va transportar 217.269 persones, fet que va suposar una caiguda del 5,19% respecte al nombre de viatgers de l'any anterior. Tot i això, continua essent una línia freqüentada per un 3,5% dels usuaris d'autobús gironins. Pel que fa a l'L11, durant el 2019 va transportar 329.045 persones, cosa que suposa un 5,3% del volum total de passatgers. Tot i això, en el seu cas va registrar una caiguda situada en el 5,74%.

També van perdre usuaris, tot i que amb molta menor mesura, la línia 1 (Montjuïc-avinguda Ramon Folch-Avellaneda), la línia 6 (Sarrià de Ter-Girona-Vila-roja) i la línia 7 (Torre Gironella-Can Gibert del Pla-Hospital de Salt). En el cas de l'L1, la caiguda va ser mínima, de només el 0,27. D'aquesta manera, continua essent una de les línies més utilitzades de la ciutat, amb 804.267 passatgers (un 12,96% del total). Pel que fa a l'L7, el descens encara va ser més discret, ja que la seva xifra d'usuaris només es va reduir en un 0,21%. Durant l'any passat, la van utilitzar 241.938 persones, fet que suposa un 3,9% del total de viatgers.



Lleugera caiguda a l'L6

En canvi, el descens de l'L6 va ser lleugerament més pronunciat, tot arribant a un 1,6%. Tot i això, igual que succeeix amb l'L1, continua essent una de les línies més utilitzades de la ciutat, ja que la van fer servir 786.938 persones al llarg de 2019 (un 12,68% dels viatgers).

Per la seva banda, la línia 4 (que, igual que la 3, també va de la plaça Marquès de Camps fins a Salt, però en aquest cas passant per l'Espai Gironès), i la línia 5 (Germans Sàbat-avinguda Ramon Folch-Sant Narcís-Vilablareix-Aiguaviva) van registrar totes dues un discret augment en el nombre de passatgers.

L'L4 va veure incrementat en un 1,2% el seu volum de passatgers, ja que va ser utilitzada per 693.836 persones (un 11,18% del total). Pel que fa a l'L5, que van fer servir un total de 950.736 usuaris, l'increment es va situar en un 0,11%.



La nova línia de Salt a Montilivi

Finalment, s'ha de tractar com un cas a part el de la línia 9, que connecta Salt amb el campus de la UdG a Montilivi passant per Emili Grahit. Aquesta nova ruta es va implantar el setembre de 2018 i durant l'any passat la van fer servir 82.058 persones, cosa que significa un 1,32% dels usuaris del transport públic en autobús de Girona. Tot i això, encara és aviat per fer comparatives respecte a l'any anterior.

En total, els autobusos de Girona van tenir durant l'any 2019 6.207.284 passatgers, cosa que va significar un creixement del 2,16% respecte al 2018, quan se'n van registrar 6.076.288.