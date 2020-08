Restauren l'emblemàtic mural de l'Esperanto del carrer Petit de Sarrià

Sarrià de Ter ha començat els treballs de rehabilitació del mural de l'Esperanto, situat al carrer Petit. Segons informa Ràdio Sarrià, aquesta era una de les opcions del procés particiatiu del projecte artístic impulsat per la Sala Dolors Xabé amb motiu del Dia Internacional de l'Art.

La sala d'exposicions de Sarrià de Ter va presentar ja fa unes setmanes un projecte artístic que consistia a fer un mural pintat per l'artista sarrianenca Clàudia Pérez sobre una paret d'algun carrer del municipi.



Dues opcions a votació

En aquell moment, es va posar a votació popular dues opcions: la primera consistia a pintar el nou mural de Pérez a la paret de l'emissora municipal del carrer Petit, on des de fa anys hi ha el mural de l'Esperanto, i aquest traslladar-lo a una altra ubicació. Segons aquesta proposta, en el nou espai s'hi instal·laria també un plafó informatiu que expliqués i documentés aquesta llengua i la història dels que reivindiquen la seva implementació.

Pel que fa a la segona proposta, consistia a deixar el mural intacte de l'Esperanto allà on és actualment i buscar un lloc alternatiu de Sarrià de Baix pel mural de Clàudia Pérez.

A finals del mes de juliol, i atenent als resultats de la votació, es va donar llum verda a la proposta número 2, que consistia a pintar el mural de l'artista Clàudia Pérez a la façana del carrer Josep Pallach, a Sarrià de Baix, i restaurar el mural dedicat a l'Esperanto del carrer Petit, preservant així l'obra i la memòria històrica d'aquell grup d'activistes esperantistes sarrianencs que el varen impulsar fa més de trenta anys.

Per aquest motiu, durant aquesta setmana ja ha començat la restauració del mural de l'Esperanto del carrer Petit, impulsat per Eduard Coll i restaurat per Aleix Martin.