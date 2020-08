Carles Ribas anuncia la seva adhesió al PNC

L'exportaveu i regidor de JxCat a l'ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha anunciat la seva adhesió al Partit Nacionalista de Catalunya, "amb voluntat de treballar per un projecte de mirada amplia i per totes les persones que componen aquesta extraordinària Catalunya" afegeix en la piulada que ha fet servir per donar a conèixer la seva nova militància.







M'he donat d'alta com a militant del Partit Nacionalista de Catalunya @Som_PNC amb voluntat de treballar per un projecte de mirada amplia i per totes les persones que composen aquesta extraordinària Catalunya @martapascal — Carles Ribas Gironès (@carlesribas) August 24, 2020

El passat 16 de juliol aquest diari va avançar la seva marxa de JxCat, "cansat de baralles internes". Ja en aquell moment, diverses fonts afirmaven que el regidor de Cultura i Fires hauria estat temptat per la nova formació. Ribas esva mostrar "molest" amb les baralles internes entre els diferents corrents de l'antiga Convergència Democràtica. Ribas, independentista moderat, ha tingut desacords amb Carles Puigdemont i amb Marta Madrenas. No obstant això, sempre ha acabat formant part de la llista en llocs destacats.