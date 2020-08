Carles Ribas fitxa per l'independentisme moderat del PNC de Marta Pascal

«Mesos, dies, hores, anys... A mi la política m'entusiasma». Aquesta era la resposta de l'exregidor i exportaveu de JxCat a l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, quan en una entrevista a Diari de Girona se li preguntava si en sis mesos o un any podria estar en un altre partit. Doncs ha passat poc més d'un mes i ja ha anunciat, via Twitter -com fan la majoria de polítics en l'actualitat-, que s'adhereix al Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) de Marta Pascal.

En una piulada, Ribas va fer pública ahir la decisió de tornar a la política, ja sigui com un senzill «militant» o, com auguren fonts properes al partit, amb alguna responsabilitat. El seu tuit pot ser interpretat de diverses formes; «M'he donat d'alta com a militant del Partit Nacionalista de Catalunya @Som_PNC amb voluntat de treballar per un projecte de mirada àmplia i per totes les persones que componen aquesta extraordinària Catalunya @martapascal». Però els qui el coneixen saben que a Ribas no només l'entusiasma la política, sinó que també l'apassiona.

L'entrada o no al PNC va ser una de les qüestions que se li va plantejar dos dies després que aquest diari publiqués en exclusiva que deixava l'Ajuntament (16 de juliol de 2020). En una entrevista de Tapi Carreras, Ribas va negar negociacions o ofertes per entrar just acabat de crear PNC, tot i que va admetre que havia tingut converses amb persones de l'entorn de la formació de Pascal o, fins i tot, d'altres partits que no va anomenar.

Ribas deixava la porta oberta o ja tenia alguna cosa lligada? La resposta no està clara del tot. El que sí que està clar és que en aquell moment no volia quedar malament amb ningú, ni feia lletjos a escoltar possibles ofertes.

Sigui d'una manera o d'una altra, ja està al PNC i el futur (veurem si mesos, dies, hores o anys) ens dirà quines possibles responsabilitats li esperen a l'ara exregidor. El que no va faltar ahir són els missatges -com no, a Twitter- tant de benvinguda com de censura a l'anunci. Una de les primeres a reaccionar va ser la totpoderosa -o no tant- secretària general del PNC, Marta Pascal: «Benvingut! Em fa molta il·lusió que servidors públics com en Carles, que ha estat regidor de Girona, avui se sumi al @Som_PNC. És l'hora de construir plegats un partit útil també per tota la gent de les comarques gironines!».

Una piulada també interpretable. Altres van ser més clares, sobretot les d'alguns tuitaires propers a les tesis de Junts per Catalunya que no li perdonen la seva marxa o més aviat que un mes després de fer-ho ja hagi anunciat el seu fitxatge per al PNC.