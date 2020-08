Un centenar de persones es concentren a Salt per rebutjar una agressió transfòbica

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts a les vuit del vespre davant l'Ajuntament de Salt (Gironès) per rebutjar l'agressió transfòbica a una persona no binària a la població.

Durant l'acte organitzat per diferents entitats han llegit un manifest de solidaritat amb l'agredida i per reclamar lleis que reconeguin "el dret a l'autodeterminació de la identitat sexual i a l'expressió de gènere": "No ens faran callar, continuem existint i sortint cada dia de la foscor dels seus armaris resclosits". Els Mossos d'Esquadra van detenir el 19 d'agost un home de 21 anys i una menor per l'agressió i intent de robatori i els col·lectius LGTBI esperen que es faci justícia.