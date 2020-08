Un conductor resulta ferit en xocar contra un arbre a Girona

Un conductor va resultar ferit de poca gravetat en estampar-se contra un arbre a la ciutat de Girona. El SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) el va traslladar amb ambulància fins a l'hospital Josep Trueta.

L'accident de trànsit ser molt aparatós i va tenir lloc poc abans de les dotze del migdia al passeig de la Devesa. Concretament, en el punt que el vial que desemboca del pont de la Barca va cap a una de les rotondes de la Copa. Per causes que investiga la Policia Municipal de Girona, un Citroën C3 va pujar la vorera del passeig i va encastar-se contra un arbre.

A conseqüència del xoc, el vehicle va patir nombrosos danys a la part davantera. Fins i tot, la roda de la part davantera esquerra va sortir de mare i va acabar pel mig del vial.



Investigació oberta

Les causes de l'accident s'estan investigant i hi ha moltes possibilitats obertes, ja que el sinistre viari podria haver-se ocasionat per algun tipus d'avaria mecànica, per un excés de velocitat o una maniobra incorrecta del conductor derivada d'alguna distracció. Actualment, les distraccións és un dels factors que més incidència tenen alhora de produir-se un accident de trànsit. En són sovint la causa, sobretot tenen lloc per l'ús del mòbil per enviar missatges mentre s'està al volant.

El xofer, per la seva banda, va haver de ser atès pels serveis mèdics del SEM, que el van atendre de diverses contusions ocasionades pel fort cop a l'arbre. Posteriorment, se'l va traslladar ferit de poca consideració fins a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'arbre malgrat el fort impacte va aguantar el cop i no va acabar arrencat.

Aquest accident de trànsit va acabar força bé malgrat l'aparatositat. Però n'hi ha hagut d'altres d'aquesta tipologia -xocs amb fanals, arbres o d'altres elements- que han acabat fins i tot amb la mort del conductor o en ferits de molta gravetat.