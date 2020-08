Desavinences amb Madrenas i Puigdemont

Carles Ribas marxava fa poc més d'un mes de Junts per Catalunya i era conegut que una de les raons que l'havien portat a prendre aquella decisió era les baralles internes en el conglomerat postconvergent. És considerat un independentista moderat i havia tingut desavinences tant amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, com amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tot i això havia aconseguit figurar en els llocs de sortida de les llistes que els dos dirigents havien construït per presentar-se a les eleccions municipals.