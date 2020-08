Girona ofereix 2.175 places per poder practicar activitat física

L'Ajuntament de Girona ofereix 2.175 places dividides en 135 cursos d'activitats fisicoesportives i aquàtiques per al curs 2020-2021. Aquesta oferta inclou des de cursos de natació de tots els nivells fins a activitats de manteniment, ioga o pilates, passant per l'escola de tenis o l'aquafitness. Les activitats estan pensades per a tots els públics i inclouen opcions per a nadons, infants, joves, adults, gent gran i infants amb necessitats especials. Concretament, hi haurà 46 activitats fisicoesportives i 89 d'aquàtiques.

Noves incorporacions

La principal novetat de l'oferta per al curs vinent és la incorporació de l'escola Pericot i la nova sala d'activitats dirigides de la piscina municipal de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla com a espais per a la realització d'algunes de les activitats dirigides.

Concretament, al centre educatiu es duran a terme activitats de manteniment, pilates i aerotò; i a la nova sala de la piscina es faran sessions de ioga (per a adults i gent gran), entrenament funcional, pilates, gimnàstica dolça per a gent gran i condicionament físic, to i GAC per a adults. D'altra banda, aquest curs a l'escola Verd també es farà ioga per a adults. Les preinscripcions per a les diferents activitats es poden fer a partir del 26 d'agost i fins al 6 de setembre a través del web de l'Ajuntament.