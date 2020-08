L'Ajuntament de Girona senyalitzarà deu parades d'autobús per a persones invidents. L'actuació consistirà en col·locar paviment podotàctil, una superfície amb una textura particular que permet alertar a les persones amb deficiències visuals que es troben al límit d'una zona. Les obres es trauran a licitació amb un cost de 96.666,26 euros (IVA inclòs). El termini d'execució serà de vuit mesos, un cop s'adjudiquin els treballs. D'altra banda, també instal·laran sistemes acústics als semàfors que regulen sis cruïlles de la ciutat, milloraran la senyalitzacions d'alguns passos de vianants i ampliaran voreres.

Concretament, actuaran a la parada de l'hospital Josep Trueta (avinguda de França), a les dues de l'avinguda de Ramon Folch, a la del CAP Güell (carrer de Mossèn Joan Pons), a les dues de la Gran Via de Jaume I, a la del carrer de Santa Eugènia, a la de la plaça del Marquès de Camps i a les del col·legi La Salle i l'institut Santiago Sobrequés i Vidal (carrer del Migdia).

Els treballs consistiran en col·locar una franja de paviment de botons de 60 centímetres al llarg de la parada del bus i una franja direccional amb paviment de quatre ratlles des de la parada cap a la façana. També s'aprofitarà per ampliar les voreres de les parades del carrer del Migdia núm. 113 i de la Gran Via de Jaume I (davant la subdelegació del govern espanyol).

"La intenció de l'Ajuntament és anar adaptant de mica en mica totes les parades d'autobús. Amb aquest projecte s'inicia aquesta adaptació pels punts on baixen més passatgers, segons les dades facilitades per TMG", remarca la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. Concretament, han fet un llistat de les parades amb més passatgers i han valorat les facilitats per adaptar-les. Així, han seleccionat les que formen part del projecte.

D'altra banda, instal·laran sistemes acústics per a invidents als semàfors que regulen sis encreuaments de la ciutat. Concretament, es col·locaran a les cruïlles del carrer de la Séquia amb la Gran Via de Jaume I; al pas de vianants del passeig d'Olot núm.13-15, davant el centre educatiu FEDAC Sant Narcís; al passeig d'Olot amb el carrer del Montnegre; a la rambla de Xavier Cugat núm. 46 amb l'avinguda de l'Amical Mauthausen i el carrer de Fontajau; a l'avinguda de Lluís Pericot amb els carrers de Sant Salvador d'Horta i del Marquès de Caldes de Montbui; i al pas de vianants de la carretera de Taialà núm. 75, davant l'escola de Taialà (entre els carrers del Cervino i de Josep Maria Prat i Roca). El subministrament dels aparells i els treballs d'instal·lació s'han tret a licitació per un import de 28.477,01 euros (IVA inclòs) amb un termini d'execució de tres mesos.