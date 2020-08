Salt reprendrà la campanya per facilitar la constitució de comunitats de veïns

L'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Salt reprendrà aquest setembre la campanya per facilitar la constitució de comunitats de veïns al municipi. Tècnics de l'àrea visitaran els immobles i es posaran a disposició dels saltencs i saltenques per tal d'assessorar-los en quins passos a seguir per tal de constituir-se en comunitats. Entre els objectius de la campanya hi ha ajudar en la formació, la futura administració i resolució de conflictes i «fer arribar tota la informació sobre els ajuts i suports que aquests veïns i veïnes poden rebre des de l'Ajuntament de Salt o altres administracions com la Generalitat de Catalunya», tal com explica el regidor Àlex Barceló. L'alcalde, Jordi Viñas, explica que «disposar d'un parc d'habitatges propi per impulsar polítiques municipals en aquest àmbit és una línia de treball sobre la qual fa molt de temps que estem treballant».

Els serveis tècnics del consistori estan finalitzant la catalogació dels 83 habitatges que es van adquirir durant el darrer trimestre de l'any 2019 i principis del 2020 al mateix temps que es finalitzen els criteris per a la seva adjudicació. A més, ja s'estan realitzant tasques de rehabilitació en alguns dels immobles per tal que puguin ser lliurats un cop s'iniciï el procés.