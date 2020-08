Associacions mostren el rebuig a les agressions transfòbiques a Salt

Diverses associacions gironines van organitzar ahir una concentració a les portes de l'ajuntament de Salt per rebutjar els atacs LGTBI-fòbics i donar suport a la víctima que va patir una agressió transfòbica dues setmanes enrere al municipi.

L'atac va tenir lloc el passat 13 d'agost quan un home de 21 anys i una menor d'edat van agredir i intentar robar a una persona per la seva condició de transsexual. La víctima caminava pel carrer Sant Antoni i els dos joves la van escopir, increpar amb insults de caràcter homòfob i donar cops de puny a la cara i al cos. Als arrestats se'ls acusa d'un delicte de tracte degradant i vexatori i un delicte de robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa.



Augment de casos

Laia Cruañas, vicepresidenta de Girona Orgullosa, va explicar que l'objectiu principal de la concentració era mostrar el suport del municipi cap a la víctima de l'agressió i fer públic l'augment d'atacs d'aquest tipus arreu. Segons va explicar, durant aquests últims mesos s'han xifrat 22 agressions a Catalunya i un total de 127 des de principi d'any. «Ara mateix estem en un 20% per sobre de les dades de l'any passat però, a aquest pas, calculem que pujarà fins a un 60%», afegeix.

La solució a aquesta problemàtica, segons afirmen els col·lectius, és que la Generalitat «activi al 100%» la Llei 11/2014, dedicada a garantir els drets LGBTI i a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Cruañas va exposar que actualment aquesta llei no té actiu el règim sancionador. Per aquesta raó exigeixen que, «tal com es va prometre des de la Generalitat», es faci efectiva la totalitat de la llei.

La concentració va incloure un minut de silenci en suport a la víctima de l'atac i la lectura d'un manifest. L'ús de la mascareta era obligatori