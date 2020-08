Girona repararà d'urgència un edifici del Pont Major perquè no s'ensorri

Teulades d'uralita amb goteres, carrers sense asfaltar i dues llargues balconades apuntalades des de fa tres anys, aquestes són les condicions en què viuen els inquilins de l'edifici 38 del passeig Sant Joan Bosco del barri gironí del Pont Major, ni més ni menys que 29 habitatges repartits entre una planta baixa i dos pisos que es troben en una construcció de més de quatre dècades que ha anat esdevenint ruïnosa amb el pas dels anys.

Tal com destaquen els seus veïns, molts amb pocs recursos econòmics, l'entrada des del carrer, al costat del bar Aurora, és «impracticable», ja que fa anys que no es pavimenta. Quan plou es creen unes basses de grans que obliguen als seus inquilins a passar per sota dels balcons, que són el temor més gran d'aquesta comunitat.

Les dues balconades presentaven un estat tan elevat d'aluminosi que van haver de ser apuntalades el 2017 pel perill imminent de despreniment que presentaven. Ho va haver de fer l'Ajuntament, perquè la propietat se'n va desentendre. Des d'aleshores, el centenar de puntals han seguit instal·lats, a l'espera de la rehabilitació dels voladissos i de la coberta de la façana. Una reparació que no arriba.

Els seus residents, que són majoritàriament llogaters, se senten «oblidats i abandonats» per l'Ajuntament, i afegeixen que han hagut de «fer-s'ho com podien» per solucionar els problemes que presentaven els seus habitatges. Lamenten que si no es fa res al respecte, d'un dia per l'altre, caigui una part de l'edifici o algú pugui prendre mal.

Des de l'Ajuntament de Girona s'ha relatat que s'ha requerit als propietaris que fessin aquesta intervenció, però no s'ha portat a terme. Fonts del consistori asseguren que, per aquest motiu, ara han decidit fer una segona execució subsidiària. O sigui, els treballs els pagarà l'Ajuntament i passarà la factura als amos. Tot i això, només s'actuarà en la façana i als balcons, ja que en el futur són el que «poden suposar un risc per la ciutadania».Les mateixes fonts insisteixen que «ja en el seu moment l'Ajuntament va apuntalar-los però ara toca fer aquesta reparació». Actualment, els serveis municipals estan redactant el projecte de reparació d'aquest immoble.