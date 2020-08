Girona senyalitzarà deu parades d'autobús per a les persones invidents

Girona preveu tenir senyalitzades deu parades d'autobús per a les persones invidents els propers mesos. L'actuació consistirà a col·locar paviment podotàctil, una superfície amb una textura particular que permet alertar a les persones amb deficiències visuals que es troben al límit d'una zona. Així mateix s'aprofitarà per millorar la senyalització d'alguns passos de vianants i per ampliar les voreres en alguns delsp unts d'actuació.

Concretament, segons va informar ahir el consistori en un comunicat, s'actuarà, per exemple, a l'entorn de centres sanitaris i de salut com ara a la parada de l'hospital Josep Trueta (a l'avinguda de França) i a la del CAP Güell (carrer de Mossèn Joan Pons). També en pocs molt concorreguts com ara, les dues que hi ha a l'avinguda de Ramon Folch, a les dues de la Gran Via de Jaume I i a la que està situada al carrer de Santa Eugènia, a tocar de la plaça del Marquès de Camps. També dues que estan ubicades a tocar de dos centres educatius: una al col·legi La Salle i l'altra a l'institut Santiago Sobrequés i Vidal (les dues al carrer de Migdia).

El sistema d'avís

Els treballs anunciats per l'Ajuntament consistiran en la col·locació d'una franja de paviment de botons de seixanta centímetres al llarg de la parada de l'autobús i una franja direccional amb paviment de quatre ratlles des de la parada cap a la façana. També s'aprofitarà per ampliar les voreres de les parades del carrer del Migdia (a l'altura del número 113) i de la Gran Via de Jaume I (que està situada a davant la subdelegació del govern).

Les parades més utilitzades

«La intenció de l'Ajuntament és anar adaptant de mica en mica totes les parades d'autobús. Amb aquest projecte s'inicia aquesta adaptació pels punts on baixen més passatgers, segons les dades facilitades per TMG (Transports Municipals del Gironès). Concretament, s'ha fet un llistat de les parades amb més passatgers i s'han valorat les facilitats per adaptar-les. D'aquestes se n'han seleccionat unes quantes i són les que formen part d'aquest projecte», va explicar la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda.

Les obres es trauran a licitació en breu amb un cost de 96.666,26 euros (IVA inclòs) que es podria rebaixar segons les ofertes que facin les empreses interessades. El termini d'execució serà de vuit mesos, un cop s'hagin adjudicat els treballs.