El PSC acusa Madrenas de mentir amb els 80.000 euros destinats al Pont Major

El PSC de Girona va assegurar aquest dimecres que l'alcaldessa, Marta Madrenas, menteix quan diu que 80.000 euros destinats a unes obres d'accés al pont sobre del Ter es van haver de destinar a actuacions relacionades amb el coronavirus. El PSC de Girona va explicar que la partida anomenada «Habilitació espai solar accessos Pont del Ter» va ser utilitzada abans de l'any 2019. El gener del 2019, aquesta partida, que havia estat compromesa per al Pont Major l'any 2015, ja havia desaparegut del pressupost. Dotze mesos abans de les primeres notícies del virus a la Xina "aquesta partida comptava amb 5.000 euros i 75.000 euros havien estat destinats a altres projectes abans del 2019", van detallar.

La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, va demanar que "s'ha de ser clar i rigorós. La pandèmia és una realitat crua i gravíssima a la ciutat de Girona. Hi hem d'aportar solucions tots plegats per combatre la crisi que se'n deriva. Per això mateix, és intolerable que se'n faci ús partidista". A més a més, la portaveu va exigir que "l'Ajuntament de Girona estigui també al barri de Pont Major."

Sobre altres aspectes vinculats al Pont Major, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va lamentar que l'escletxa social a la ciutat no deixa de créixer i la situació dels barris de Girona empitjora a una velocitat molt preocupant. Pel que fa a l'edifici en mal estat del passeig Sant Joan Bosco, no s'hi hagi intervingut des del 2017, quan es va apuntalar.

Els socialistes van apuntar que entre 2016 i 2017, «el PSC de Girona va portar a terme reunions amb propietaris, llogaters, serveis socials i urbanisme per bastir un projecte social i urbanístic de recuperació d'aquest edifici». A partir del 2017, la reforma es va aturar. Ara, el govern ha anunciat que està redactant un projecte de reparació.

"La degradació de l'espai públic a Girona és una realitat i el govern té el deure de combatre els processos de degradació urbana com aquest amb urgència. A cada barri de Girona, hi ha espais, edificis o voreres sotmeses a un procés de degradació terrible. Davant d'això, cal que tots hi posem els mitjans per donar-hi solucions", va dir Sílvia Paneque. A l'octubre del 2017, el PSC de Girona havia demanat un pressupost urgent d'actuació per treure l'amiant de la teulada i combatre l'aluminosi a les bigues balcons i passadissos.

El grup socialita també es va queixar que set mesos després del «Gloria», hi ha elements del camp del futbol del Pontenc que encara no s'han reparat. "Han passat set mesos i el mur del Camp de Futbol continua destrossat. Marta Madrenas en més d'una ocasió ha justificat el seu govern amb haver patit el 'Glòria'. Però el 'Glòria' el va patir tota la ciutat. El paper del govern de l'Ajuntament de Girona és ajudar a recuperar-nos ràpid i més forts. Això tampoc no s'ha fet al Pont Major", va concloure Sílvia Paneque.