Sistemes acústics en sis cruïlles

Les millores en la mobilitat segura per als invidents inclou també la instal·lació de sistemes acústics als semàfors que regulen sis encreuaments. Concretament, com va informar aquest diari, es col·locaran a les cruïlles del carrer de la Séquia amb la Gran Via de Jaume I; al pas de vianants del passeig d'Olot núm.13-15, davant el centre educatiu FEDAC Sant Narcís; al passeig d'Olot amb el carrer del Montnegre; a la rambla de Xavier Cugat núm. 46 amb l'avinguda de l'Amical Mauthausen i el carrer de Fontajau; a l'avinguda de Lluís Pericot amb els carrers de Sant Salvador d'Horta i del Marquès de Caldes de Montbui; i al pas de vianants de la carretera de Taialà núm. 75, davant l'escola de Taialà (entre els carrers del Cervino i de Josep Maria Prat i Roca). La licitació serà d'uns 28.000 euros.