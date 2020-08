Girona compra un tractor per a les brigades de paisatge per uns 62.000 euros

L'Ajuntament de Girona ha comprat recentment un tractor per a les brigades de paisatge i biodiversitat per 61.921 euros. La compra s'ha fet al taller mecànic Font de la Bisbal d'Empordà. Aquesta és l'única empresa que es va presentar al concurs públic obert pel consistori per adquirir aquest vehicle. El tractor haurà de tenir un seguit d'especificacions i estar preparat per circular i per desenvolupar les tasques de jardineria i forestals a la ciutat.

El vehicle ha de ser nou i no podrà portar cap mena de publicitat i se subministrarà amb un carregador frontal i una pala carregadora ja instal·lats. El fabricant del vehicle haurà de tenir un taller autoritzat a menys de 15 quilòmetres dels Jardins de la Devesa per si el vehicle necessita algun tipus de reparació o actuació de manteniment.

Per a la mateixa brigada també s'està fent un concurs públic per al manteniment, subministrament de peces de recanvi i eines manuals i lloguer de maquinària de jardineria i forestal.