L'incivisme nocturn al barri de Santa Eugènia continua sense resoldre's

L'incivisme nocturn a la plaça Santa Eugènia (coneguda també com a plaça del Barco) no s'atura. Després de la reducció horària que l'Ajuntament va aplicar a alguns bars de la zona a finals de juny, l'Associació de Veïns reitera que el malestar dels residents encara perdura. En una publicació a les xarxes socials, declaren que la música, les converses en to alt, les baralles, l'alcohol i la brutícia es repeteixen diàriament a altes hores de la nit a la plaça del barri, i deixen els que hi viuen sense poder dormir.

L'AV assenyala que malgrat no tenir «la solució màgica» per acabar amb aquesta problemàtica, exigeixen que des del consistori hi hagi propostes de solució «reals» perquè els seus residents puguin descansar correctament i anar a treballar en condicions, «per la salut física i mental de tots».



Sancions «insuficients»

Les primeres accions municipals per plantar cara a la falta de convivència en aquesta zona del barri va ser la reducció horària de cinc bars «pels sorolls i molèsties que els clients causaven als veïns». Quatre d'aquests estan situats a la plaça de Santa Eugènia, i el cinquè al parc Núria Terés, un altre dels focus d'incivisme nocturn del barri. Les sancions per aquests establiments era la de tancar dues hores abans del permès durant un període inicial de sis mesos (de dilluns a dijous a les 00.30 hores; i el cap de setmana, a la una). A més, es va sol·licitar al Departament d'Interior que un d'aquests bars tingués un responsable de seguretat permanent.

Tot i que Marta Madrenas esperava que aquestes mesures servíssim perquè els veïns guanyessin descans, Natàlia del Campo, presidenta de l'AV, lamenta que són mesures «insuficients» que no han donat solució al problema d'arrel, ja que «no tot es genera al voltant dels bars i algunes de les baralles succeeixen quan els establiments estan tancats». Fins i tot, mesos enrere, va haver-hi persones que van reclamar engegar una recollida de firmes per tancar els bars problemàtics i tornar a la «tranquil·litat» que solia haver-hi a Santa Eugènia. De la mateixa manera, destaquen que ja fa anys que demanen una moratòria d'aquests locals al barri pel malestar general que provoquen als residents. «Som un barri eminentment de gent treballadora que necessita descansar, conviure i viure en pau i tranquil·litat», expressen.



Controls policials

Pel que fa als necessaris controls policials que l'AV diu que fan falta per tornar a l'harmonia del barri, l'Ajuntament de Girona afegeix que a hores d'ara es continuen fent els controls estàtics a les zones del barri on s'acumulen més queixes a la nit «sempre que es pot» i es fan controls per consum d'alcohol a la via pública. A més, asseguren que es responen a totes les trucades dels veïns que es reben des de la centraleta i que s'està en contacte amb l'associació de veïns per «tractar el tema».

A «llarg termini» apunten que es comptarà amb la comissaria de barri ubicada a la masia de Can Burrassó, situada al davant del parc de Núria Terés, per posar fre a aquests actes. De moment, el consistori va fer els tràmits de compra de l'edifici l'estiu de l'any passat i a finals d'any van iniciar els treballs de prospecció del subsòl. Amb aquesta nova sotscomissaria, ubicada a la zona de la frontissa entre els barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís, esperen que el nivell d'incidències a la zona disminueixi.



Regulació de pisos ocupats

Les màfies dels pisos ocupats són una altra de les problemàtiques a les quals s'enfronta Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Per aquesta raó, van redactar un manifest conjunt on demanaven una regularització dels habitatges ocupats per evitar els «repetits actes de violència entre bandes mafioses» i la penalització dels anomenats «fons voltors», que obtenen grans quantitats de diners llogant pisos buits que són propietat de bancs i fons econòmics especulatius.